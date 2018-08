Rostock

Keiner trödelte und doch herrschte Stau. Nicht auf der Straße, sondern auf der Geburtstagsfeier der Rostocker Tischtennis-Legende Lothar Rönsch. Seine Gäste kamen quer aus der Republik, um dem 80-jährigen Trainer persönlich zu gratulieren. „Es waren so viele. Ich war sprachlos“, erzählte der Jubilar. „Jungs, etwas fixer, um 18 Uhr beginnt das Training“, drängte Rönsch trotz des persönlichen Feiertags, als er das Training mit den Kindern des SV Nord-West Rostock in Gefahr sah.

Coach Lothar Rönsch hat schon einige Talente entwickelt. FOTO: RAJKO GRAWERT

Geboren in Berlin, erlebte Rönsch den Zweiten Weltkrieg hautnah mit, musste zweimal fliehen und versteckte sich mit seiner Mutter und Schwester im Luftschutzbunker. Rönsch ging viele Wege, auch unbequeme. Er eckte an und lernte sich durchzusetzen. Auch im Sport.

Zum Tischtennis kam Rönsch zufällig. Auf einer Kur, die er aufgrund seines Diabetes 1954 in Bad Reichenhall (Bayern) machte, wurden zwei Esstische zusammengeschoben, ein Netz gespannt und drauflosgespielt. Zurück in Berlin, erst bei Motor Weißensee, dann bei Medizin Mitte, entdeckte ihn Manfred Feldt. „Du hast Talent“, erinnert sich Rönsch an Feldts erste Einschätzung und blieb am Ball. Erst als Spieler, dann als Trainer, auch während seiner Ausbildung zum Elektromonteur und später als Sänger. Und er hatte Erfolg, weil „mir der Rücken freigehalten wurde“, in den Vereinen und von seiner Frau, die er selbst für Tischtennis begeisterte. Auch seine beiden Kinder wurden erfolgreiche Spieler in der DDR.

Seine sportlich wohl größte Leistung ist die Etablierung der asiatischen Penholder-Spielweise in der DDR und später in Ostdeutschland. Beim Penholder wird der Schlägergriff mit Daumen und Zeigefinger wie ein Stift gehalten. Der vor allem in China praktizierte Stil faszinierte Rönsch seit er es beim späteren, viermaligen Weltmeister Zhang Xielin bei der WM 1963 gesehen hatte.

Diego Hinz und Mathias Wähner, beide von Rönsch ausgebildet und für den TSV Rostock Süd aktiv, waren viele Jahre die besten ihrer Art in Deutschland. Beide spielen heute in der Regionalliga, Hinz mittlerweile für die Füchse Berlin. Rönsch tüftelte am beidseitigen Penholder-Spiel, also dass auch mit der Rückhandseite gespielt wird und war den übermächtigen Chinesen bald einen Schritt voraus.

„Eine Idee, die einer Revolution gleichkam und die die Chinesen ab Mitte der 1990er Jahre wieder zurück an die Weltspitze im Tischtennis brachte. Gewöhnlich spielten sie nur mit der Vorhandseite“, erinnert sich Rönsch.

Bevor der Berliner 1975 nach Rostock kam, hatte er klangvolle Namen wie Bernd Raue, Norbert Drescher, Marina Nylhof, Ursula Zech und Gabriele Geißler, Deutschlands einzige WM-Medaillengewinnerin nach dem Krieg, trainiert. „Ich hatte schon in Gera zugesagt, aber dann rief Rostock“, so Rönsch, „die Ostseeluft überzeugte mich“. Aktuell betreut er das Rostocker Talent Jarno Dümmer, der ab dieser Saison beim TSV Süd in der Regionalliga spielen soll.

Kurios: Seine Erfolge erreichte Rönsch ohne Lizenz. „Tja, das ist so eine Sache“, sagt er schmunzelnd. „Damals gab’s keine Lehrbücher, Lehrgänge oder Lizenzen. Ich probierte und probierte“, erzählt Rönsch mit einer fesselnden Euphorie für die damalige untypische Schlägerhaltung. Rönsch liebt die Arbeit mit Kindern und denkt auch mit nun 80 Jahren nicht ans Aufhören. „Warum auch?“, sagt er: „Sie halten mich jung.“

Claus Kreutz