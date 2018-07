Rerik

Manuela und Mario Munk aus Tiefenort in Thüringen befanden sich auf einem Spaziergang – in Begleitung ihrer beiden Labradorhunde, die eineinhalbjährige Marla und der dreijährige Buddy. Es handelt sich um noch in Ausbildung befindliche Menschenspürhunde. Das Ehepaar wurde aufgrund der ersten polizeilichen Suchmaßnahmen auf die Aktion aufmerksam und bot seine Hilfe an. „Wir kamen gerade aus Rerik und es war so, als ob es sein sollte“, sagt Mario Munk. „Weil wir nicht darauf vorbereitet waren, hatten wir keinen Geruchsträger für die Hunde von der Vermissten. Marla wurde nach einiger Zeit unruhig. Sie hatte dennoch eine Fährte aufgenommen. Ich ließ sie von der Leine und Marla führte uns auf das Feld, wo die Frau saß. Sie wirkte verwirrt.“

Zur Galerie Ein glücklicher Zufall: Eine vermisste ältere Dame wird in Rerik schnell gefunden, weil ein Urlauber mit seinen Menschenspürhunden ebenfalls vor Ort ist.

Manuela Munk ist Krankenschwester und wusste daher, wie sie vorzugehen hat. „Ich sprach sie mit einem vertrautem ,Du’ an. Doch sie schien überfordert und fror. Ich gab ihr meinen Pullover.“ Es sei ein Glücksmoment, Menschen helfen zu können und es war der erste Einsatz für die beiden Hunde. „Bisher haben wir immer nur trainiert“, sagt Mario Munk.

„Wir kommen seit mindestens 15 Jahren auf diesen Campingplatz“, erzählt Reinhard Bielstein, der Mann der Vermissten. Von drei Wochen Urlaub sei erst eine vorbei. „Jetzt überlege ich, ob wir nach Hause fahren“, sagt er erschöpft. Es war nicht das erste Mal, dass seine Frau den Weg nicht mehr nach Hause fand. Das Zelt mit einem Schloss am Reißverschluss absperren darf er nicht, das wäre Freiheitsberaubung und ist verboten, weiß Bielstein. „Wir sahen die beiden schon zuvor am Stand entlanglaufen“, sagt Mario Munk. „Meine Frau bemerkte, dass die Frau wohl an Demenz leidet.“

Der 47-Jährige arbeitet in der Hartmetall-Industrie. Hundetrainer ist er ehrenamtlich. Es sei schon lange sein Wunsch gewesen, eine Rettungshundestaffel aufzubauen: „Ich möchte helfen. Immer wieder verschwinden Kinder und Ältere. Auf diese Weise kann ich meinen Beitrag leisten.“ Aktuell habe die Staffel in Tiefenort vier Mitglieder mit sechs Hunden. Marla und Buddy befinden sich in Ausbildung zum Mantrailer – Rettungshunde speziell für die Personensuche, wie sie bei der Polizei, dem Katastrophenschutz oder bei Rettungsdiensten zum Einsatz kommen.

Die Munks hoffen, dass beide Hunde 2019 ihre Prüfung ablegen können. Das Paar ist das erste Mal in der Region und war noch nie zuvor campen. „Mit den Hunden können wir ja nicht überall übernachten. Das schien uns jetzt die beste Lösung. Uns gefällt es, wir wollen wiederkommen“, sagt Mario Munk. Im Vorzelt haben beide Hunde einen Käfig für sich. „Den kennen sie von zu Hause, darin fühlen sie sich wohl.“

Wer Hundetrainer werden möchte, müsse viel Zeit und Geduld aufbringen. Dreimal die Woche vier Stunden lang werden die Hunde trainiert. Marla ist jedenfalls jetzt schon eine kleine Heldin.

Von Sabine Hügelland