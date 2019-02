Diedrichshagen

Marga Maskow (78) kann für sich in Anspruch nehmen, gegenwärtig die älteste, in Diedrichshagen geborene Einwohnerin zu sein. „Ich bin hier das Urgestein. Zur Welt kam ich am 12. April 1940 im Haus meiner Eltern. Das liegt unten im Dorf“, erzählt sie. Und sie setzt hinzu: „Ich bin nie aus Diedrichshagen weggezogen, weil ich es so liebe.“ Über ihr Leben an diesem Ort könnte sie ein Buch schreiben, meint sie. Erwähnung würde darin finden, dass das Dorf nach 1945 für 49 Umsiedler zur neuen Heimat wurde, dass in der Dorfschule drei Klassenstufen in nur einem Raum unterrichtet wurden und später die Kinder den langen Schulweg nach Kröpelin bei Wind und Wetter zu Fuß zurücklegen mussten.

Schreiben würde sie darüber, dass sie als Mitglied der Freien Deutschen Jugend 1960 mit ihren Freunden Gräben für die neue Wasserleitung aushob und später Bäume im Diebsbruch pflanzte. Als LPG-Mitglied arbeitet sie in der Tier- und Pflanzenproduktion. Ab 1968 wohnen sie, ihr inzwischen verstorbener Mann Eckhard und ihre beiden Kinder im ehemaligen Haus der Schwiegereltern im Stillen Winkel. „Zu tun gab es immer jede Menge. Familie, Haus, Garten und Tiere waren zu versorgen. Später machte mir eine Krankheit das Leben schwer. Doch ich bin immer dagegen angegangen. Das war das Beste, was ich tun konnte“, versichert die Seniorin. Sich verkriechen, sei nie ihr Ding gewesen, betont sie.

Dem Verein fehlt ein Treffpunkt

Deshalb lässt sie sich auch nicht lange bitten, als die DRK-Volkstanzgruppe Mitglieder sucht: „Wo etwas los war, war unsere Gruppe dabei. Wir hatten viel Spaß bei unseren zahlreichen Auftritten.“ Vor gut zehn Jahren findet sie im Bastelverein ein neues Betätigungsfeld. Besonders gern fertigt sie Gestecke oder Tischschmuck an. „Und außerdem klönt es sich so schön beim Basteln“, nennt Marga Maskow einen weiteren Vorzug dieser Zusammenkünfte. Allerdings fehlt den kreativen Damen ein Treffpunkt, da das Feuerwehrgebäude zurzeit nicht genutzt werden kann.

Doch weil ihr dieses Vereinsleben so viel bedeutet, lädt die Seniorin die Frauen zum Sommerfest in den eigenen Hausgarten ein. Eine Feier, auf die sich alle schon im Voraus freuen - für Marga Maskow immer wieder ein Glücksmoment. Froh ist sie auch darüber, dass sie mit Tochter Angelika und Schwiegersohn Bodo unter einem Dach wohnt. Und gern geht sie hin und wieder auf Reisen: „Ich besuche meine Enkelin Sabrina in Schwerin oder fahre zu meinem Sohn Andreas nach Frankfurt/Main. Doch wenn ich wieder zurück bin, sage ich mir immer wieder: Ostsee bleibt Ostsee!“

Werner Geske