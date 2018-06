Maritime Hingucker in Bad Doberan

„Hanse Sail“ lautet ein Bildmotiv von Mandy Wenzel, das seit gestern im Foyer der Kreisverwaltung in Bad Doberan gezeigt wird. Unter dem Motto „Malerische Streifzüge durch das Land und mehr“

werden in der Ausstellung noch bis zum 28. August Hingucker präsentiert. Die Rostocker Hobbymalerin präsentiert eine Auswahl an Bildern von der Küste, Landschaften und Stillleben in Acryl und Öl.

Ihre Bilder seien Unikate, sie verwende jedes Motiv nur ein Mal, erklärt die Rostockerin. Zumeist male sie auf festem Malleinen, je nach Motiv kann auch eine Jute-Leinwand zum Einsatz kommen. Alle Bilder können käuflich erworben werden.

Schau: Kreisverwaltung, August-Bebel-Straße 3 FOTO: PRIVAT

OZ