Bad Doberan

Die Finanzbeamtin Birgit Müller-Klaes stammt ursprünglich aus Wiesbaden. Doch bereits seit Anfang der 1990er Jahre lebt und arbeitet sie in Meckelnburg-Vorpommern. Die heute 58-jährige Lehrerin für medizinisches Quigong im Nebenberuf erzählt dazu: „Ich wohnte in den 90ern in Schmadebeck, dann in Rostock und suchte ein Objekt für Mehr-Generationen-Wohnen. Hier am Biesenbrower Weg passt nun alles mit insgesamt 344 Quadratmetern Wohnfläche zusammen. Wir sind drei Parteien verschiedener Generationen, werden einen Gemeinschaftsbereich nutzen und planen eine Begegnungsstätte mit gesundheitlichen Themen.“

Hoppe Thomas