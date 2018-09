Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn will mehr Parkplätze am Hafen und am Fulgenstrand schaffen. Der Bauausschuss der Stadtvertretung beschloss dazu in seiner zurückliegenden Sitzung, den Bebauungsplan Nr. 17 „Sondergebiet am Bootshafen“ zu ändern. Das letzte Wort in dieser Sache hat die Stadtvertretung. Dann kann ein Planungsbüro die Änderungen einarbeiten, und es folgt das übliche öffentliche Verfahren, das schließlich Baurecht bringen soll.

Vor allem in den Sommermonaten, wenn viele Strandbesucher kommen, und bei Großveranstaltungen am Hafen – wie dem Musik-Event „Sea & Sand“ und internationalen Regatten – werden auf dem bestehenden Parkplatz hinterm Hafenhaus – Richtung Reiterhof Böldt – die Stellflächen knapp.

Dort gibt es 150 Stellplätze. Und diese Situation wird sich weiter zuspitzen. „Schon jetzt geht es an solchen Tagen entlang der Hafenstraße chaotisch zu. Bislang konnte dann aber wenigstens für große Fahrzeuge und einen Teil der Trailer das brachliegende Baufeld genutzt werden, auf dem jetzt aber das Sport-Hotel gebaut werden soll. Dann wird diese Fläche zum Abstellen für Fahrzeuge nicht mehr zur Verfügung stehen“, so Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) in der Diskussion über die B-Plan-Änderung.

Weitere 200 Stellplätze Richtung Osten vorgesehen

Geplant werden soll daher eine östliche Erweiterung des jetzigen Parkplatzes um 200 Stellplätze – Richtung Wittenbeck. Dort ist jetzt Wiese und Acker. „Mit dem Eigentümer der Fläche wurden vorab Gespräche geführt“, so der Bürgermeister.Das Projekt fand im Bauausschuss mehrheitliche Zustimmung – allerdings nach vorheriger, teils kontroverser Diskussion. „Wir brauchen diesen Parkplatz und wir sollten die Chance, ihn bauen zu können, unbedingt nutzen“, sagte Bauausschuss-Chef Hans-Joachim Ollhoff (HGV) geradezu eindringlich. Die Genehmigung dafür zu bekommen, werde ohnehin schwer genug. Die künftige Parkplatzfläche müsse aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden, und auch der Abstand zum Küstenwaldstreifen könne ein Problem werden. „Wir müssen es unbedingt versuchen. So schnell wie möglich. Denn besser werden die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für so ein Vorhaben nicht“, fügte Ollhoff hinzu.

Widerspruch kam vor allem von den Grünen. Ganz entschieden von Tino Just, der als sachkundiger Bürger im Ausschuss sitzt: „Wir wollen mit dem künftigen Verkehrskonzept den Verkehr aus dem Ort heraushalten. Mit der Parkplatzerweiterung führen wir ihn gezielt hinein. Das ist das Gegenteil von dem, was wir wollen. Und was ist mit den an den Ortseingängen geplanten Auffangparkplätzen?“

Grüne befürchten zu viel Verkehr in der Cubanzestraße

„Trailer und große Fahrzeuge mit Equipment stehen nicht an Auffangparkplätzen. Die werden nun mal nahe am Geschehen gebraucht“, antwortete der Bürgermeister. Differenzierter argumentierte Grünen-Stadtvertreter Uwe Wiek: „Einer Erweiterungsfläche, die nicht versiegelt wird, grüne Wiese bleibt und temporär als Abstellfläche für Trailer und größere Fahrzeuge genutzt wird, könnten wir zustimmen. Wir sind aber grundsätzlich dagegen, dass noch mehr Pkw-Verkehr durch die ohnehin schon stark belastete Cubanzestraße Richtung Hafen und Fulgenstrand geführt wird. Der Verkehrsdruck dort ist ohnehin schon groß genug.“

Bürgermeister Kozian versicherte: „Die im Verkehrskonzept vorgesehenen Auffangparkplätze an den Ortseingängen werden durch die Parkplatzerweiterung in Fulgen in keiner Weise in Frage gestellt. Sie werden kommen.“

Auch Touristik-Chef Ulrich Langer spricht sich für die Parkplatzerweiterung aus. „Es geht nicht nur um die Großveranstaltungen. Schon bei normalem Hafen-Betrieb ist auf dem vorhandenen Parkplatz schnell alles zugestellt, weil viele Gäste, die ihr Boot hier nur für ein paar Tage ins Wasser lassen oder zum Angeln kommen, natürlich mit Trailern anreisen.“

Werner Lutz