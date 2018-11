Kühlungsborn

Der dringend nötige Neubau der Beleuchtung des Fuß- und Radweges durch den Stadtwald hinter der Neuen Reihe – vom Stillen Winkel bis zum Penny-Markt – wird sich verzögern. Ganz schlecht in diesen Wochen, in denen es am Morgen immer später hell wird und am Nachmittag immer früher dunkel. Der Weg ist einer der wichtigsten Schulwege der Stadt. Der Grund für das Ärgernis: Nahezu das gesamte, bereits unter der Erde verlegte Kupferkabel wurde gestohlen. Auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern. Der Diebstahl wurde am zurückliegenden Montag von Spaziergängern entdeckt.

Die Kabel wurden in einem bodenschonenden Durchörterungsverfahren verlegt. Dabei werden zunächst Leerrohre durch die Erde geschoben, die Kabel werden dann in ihnen nachgeschoben. Die Enden ragten alle 50 bis 60 Meter, am Standpunkt der Leuchten, aus dem Boden. Und wurden dann von den Dieben „vermutlich mit einem sehr großen Kraftaufwand“ wieder aus den Rohren gezogen, so Kühlungsborns Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Der Schaden durch den Kabel-Diebstahl – die Diebe hatten es auf die Kupferstränge abgesehen – beläuft sich auf 2500 Euro. Doch dabei bleibe es nicht. Neubeschaffung der Erdkabel, die erneute Verlegung: „Das wird sich summieren“, so Westphal.

Der Diebstahl im Stadtwald sei nur der vorläufig letzte Höhepunkt einer ganzen Reihe von Vorfällen in der zurückliegenden Saison, erklärt sie. Schwerpunkt waren dabei die modern und teuer ausgestatteten Spielplätze entlang der Strand-Promenade. Dabei hatten es die Diebe vor allem auf Edelstahl abgesehen. „Wippen, Teile von Klettergeräten, Federtiere, da war alles dabei.“ Federtiere sind meistens auf einer stabilen Schraubenfeder montiert und fest im Boden verankert.

Hier würde sich der Schaden auf gut 10 000 Euro belaufen, so die Bauamtsleiterin. Wobei der Verlust durch den Diebstahl noch das Geringste sei. Neubeschaffung, erneute Montage und Abnahme durch den TÜV schlügen am kräftigsten durch.

Sie bittet die Einwohner von Kühlungsborn um Mithilfe. Auf der Internet-Seite der Stadt www.stadt-kuehlungsborn.de gebe es jetzt die Rubrik „Schadensmeldungen“. „Ganz einfach zu nutzen. Anklicken, Vorfall melden, am besten dazu ein Foto vom Handy hochladen, abschicken, fertig“, so Westphal. Dafür brauche niemand extra ins Rathaus zu kommen und seine Zeit zu opfern. „Je schneller wir von solchen Vorfällen – Diebstahl und Vandalismus – Kenntnis erhalten, können wir reagieren: Anzeige abschicken, damit die Kripo ermitteln kann. Und vor Ort eventuelle Gefahrenquellen für die Kinder nach dem Herausreißen der Spielgeräte beseitigen“, sagt sie. Dieser Kanal könne auch genutzt werden, um Verdächtiges zu melden.

Metalldiebstähle seien immer mal wieder ein Thema. Aber sie seien schon seit geraumer Zeit deutlich rückläufig, so Gert Frahm, der Sprecher der Polizeiinspektion Güstrow. „Da haben wir schon schlimmere Zeiten erlebt.“ Er rät, in jedem Fall von Diebstahl so schnell wie möglich eine Anzeige zu erstatten, „damit die Kripo ermitteln kann“. Die Anzeige über den Kabel-Diebstahl im Stadtwald liege der Polizei vor.

Lutz Werner