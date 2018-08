Neubukow

Die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Gipfelstürmer“ des Instituts für Lernen und Leben (ILL) haben sich im Foyer ihrer neugebauten Einrichtung versammelt und warten auf den heutigen Besuch: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schaut während ihrer Sommertour durchs Land in Neubukow vorbei. Gestern informierte sie sich über die Arbeit der intekrativen Kita und besuchte den „Gedeckten Tisch“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Neubukow. Dabei nahmen die Ministerpräsidentin, Sozialministerin Stefanie Drese und Bundestagsmitglied Frank Junge (beide SPD) Anregungen und Aufgaben mit.

„Warum heißt ihr Gipfelstürmer“, wollte Manuela Schwesig in Bezug auf die fehlenden Berge wissen. „Der Gipfel ist das Ziel, welches wir gemeinsam erreichen wollen“, erläutert Kita-Leiterin Jutta Voß. Jedes Kind, egal ob mit oder ohne Behinderung, ob mit oder ohne Migrationshintergrund habe seine Stärken. „Bei uns wird jeder mitgenommen.“

Integration oder Inklusion

Seit 1994 ist die Kita in Neubukow integrativ, sagt ILL-Geschäftsführer Sergio Achilles. Mittlerweile sogar inklusiv, doch der Name werde nicht geändert. „Wir bekommen vom Landkreis nur einen Kostensatz für Integrationskinder, nicht für Inklusionskinder“, sagt ILL-Bereichsleiterin Beate Arndt. Inklusion heiße, jeder werde gefördert und könne sich überall bewegen. Integration beziehe sich nur auf Kinder mit Behinderung in einen begrenzten räumlichen Bereich. Dass es von einem Begriff abhängig sei, ob das Kind oder die Kita gefördert werden – darüber tauschten sich die Politiker und Instituts-Mitarbeiter intensiv aus. Das sei Wortspielerei. Laut Stefanie Drese sei man hier momentan schon länger in der Diskussion.

Anders als der Kindergarten sei die Krippe nicht integrativ. „Es gibt keine Förderung für die Plätze“, sagt Beate Arndt. Jedoch können Eltern Frühförderung beantragen. In Neubukow ist es möglich, dass die Pädagogen dann in die Krippe kommen und hier Räume nutzen. Bei anderen Einrichtungen, die das nicht anbieten, müssen Eltern mit dem Kind zur Frühförderung hinfahren oder diese kommt ins Haus beziehungsweise in die Wohnung. Die Ministerpräsidentin nahm das als Anregung, um zu prüfen, in welchen Kitas im Land eine Frühförderung räumlich überhaupt möglich sei.

Kita-Leiterin Jutta Voß führte den Besuch, darunter auch Anja Kerl (SPD), Dezernentin des Landkreises Rostock für Finanzen und Soziales, und Bürgermeister Roland Dethloff (parteilos), durch die Räume des Neubaus. Der Altbau war marode, eine Veränderung dringend notwendig. Nicht nur die Kinder, auch die Erzieher würden jetzt bessere Bedingungen vorfinden, so Sergio Achilles. 100 Plätze hält die Kita jetzt vor, im Kindergarten kommen auf 15 Kinder zwei staatlich anerkannte Erzieher, darunter einer mit einer Spezialausbildung. Das ILL bilde selber aus, so Sergio Achilles.

Das ist nicht bei jedem Träger im Land so. Weil der Bedarf an Erziehern groß ist, wurde in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr eine neue duale Ausbildung ins Leben gerufen. Die sei gut angelaufen, sagt Stefanie Drese. Das zweite Lehrjahr sei jetzt gestartet. „Es haben sich viele Seiteneinsteiger beworben“, so die Ministerin. Fast 25 Prozent der Bewerber seien Männer. Die Auszubildenden sind von Anfang an zwei Tage die Woche in den Einrichtungen. „Das ist ein guter Weg. Wir brauchen Erzieher. 25 Prozent gehen in den nächsten Jahren in Rente“, so Stefanie Drese.

Der zweite Stopp führt Manuela Schwesig zum „Gedeckten Tisch“. Hier erfährt sie, dass die Stelle der Köchin über den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) bisher nicht wiederbesetzt werden konnte, es bis Ende des Jahres nur eine Übergangslösung gibt. Die Schließung steht im Raum. „Soll es an ein paar hundert Euro scheitern? Das finde ich furchtbar“, sagt Adelheid Dietrich, die ehrenamtlich beim Mittagstisch arbeitet. Dabei möchte Köchin Beate Schröder gerne bleiben. Manuela Schwesig schlägt vor, bei anderen Trägern nachzufragen, ob hier Bewerber für eine Bufdi-Stelle nicht berücksichtigt werden konnten, die in Neubukow eingesetzt werden könnten. Zudem informiert sie über das Bundesprogramm soziale Teilhabe, das ab 1.1.2019 starten und Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen soll. Frank Junge wird klären, ob das Programm für soziale Träger gelte. Zudem sei das Landesprogramm Bürgerarbeit vielleicht eine Option, Beate Schröder zu halten.

Anja Levien