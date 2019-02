Kühlungsborn

Am Molli-Bahnhof in Kühlungsborn Ost haben die Umbauarbeiten begonnen. Hier entsteht ein neues Kundencenter. Das Besondere: „Das ursprüngliche Erscheinungsbild der Schalterhalle wird wiederhergestellt“, kündigt Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz an und bezieht sich dabei auf Bildmaterial aus dem Jahr 1935. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde des Landkreises Rostock habe im Vorfeld der Baumaßnahmen anhand von Bildmaterial der Zustand der Bahnhofshalle im Jahr 1935 eruiert werden können. „So ist es möglich, sich zukünftig statt bisher mit nur einem wieder mit drei Schalterfenstern in der Bahnhofshalle den Kühlungsborner Fahrgästen zu präsentieren“, sagt Michael Mißlitz.

Für das neue Kundencenter werden die ehemaligen innerbetrieblich genutzten Räume umgestaltet. Einerseits soll das historische Ambiente bewahrt werden, andererseits den heutigen und zukünftigen Anforderungen der Fahrgäste sowie Mitarbeiter entsprochen werden, teilt die Mecklenburgische Bäderbahn mit.

Derzeit erfolgten die ersten Rückbau- und Vorbereitungsmaßnahmen in dem bisher ausschließlich als Dienstraum genutzten Bereich. Im Anschluss folgten Rohbau- und Ausbauarbeiten, sodass zu Saisonbeginn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Nach derzeitigem Stand würden die Investitionskosten ca. 100000 Euro betragen, von denen das Land Mecklenburg-Vorpommern aus dem europäischem Fond Efre etwa 70 Prozent übernehmen werde. Diese Maßnahme trage zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für den Service für unsere Fahrgäste bei, so Mißlitz. Ohne Förderung in dieser Weise könne der Umbau nicht durchgeführt werden.

Während der Bauarbeiten findet der Fahrkartenverkauf in einem Container auf dem Bahnsteig statt.

