Bad Doberan

Am 1. Mai wird die Landesstraße zwischen Heiligendamm und Bad Doberan wieder zur Laufstrecke. Anmeldungen für die drei, sechs und zwölf Kilometer langen Strecken sowie die sieben Kilometer Wanderroute sind noch möglich. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Wo findet der Lauf statt?

Zwischen Heiligendamm und Bad Doberan sind ab 10.30 Uhr die Läufer unterwegs. Der Kamp in Bad Doberan ist Zentrum des Geschehens. Hier starten Männer und Frauen auf die Zwölf-Kilometer-Strecke, kommen alle Läufer ins Ziel.

Wann findet welcher Lauf statt?

Um 11 Uhr starten die Läufer auf die Zwölf-Kilometer Strecke. Sie führt vom Kamp durch die Mollistraße, Goethestraße und Dammschaussee an der Rennbahn entlang bis nach Heiligendamm und wieder zurück.

10.58 Uhr ertönt das Startsignal für die Sechs-Kilometer-Läufer in Heiligendamm auf Höhe des Bahnhofes. Dann geht es auf der Landesstraße entlang, durch ein kleines Waldstück am Kreisverkehr vorbei, an der Rennbahn entlang, rein in die Dammchaussee, Goethestraße, Mollistraße bis zum Kamp.

Um 11 Uhr gehen Wanderer und Nordic Walker ebenfalls in Heiligendamm los und legen sieben Kilometer bis nach Bad Doberan zurück.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre können am Drei-Kilometer-Lauf teilnehmen. Der beginnt um 10.50 Uhr an der Rennbahn und führt über Dammchaussee, Goethe- und Mollistraße zum Kamp. Läufer, die älter als 18 Jahre sind, sind außerhalb der Wertung.

Mit dem Molli kommen die Läufer nach Heiligendamm und zur Rennbahn. Er fährt von der Haltestelle Stadtmitte am Alexandrinenplatz um 10.39 Uhr.

Anmeldung und Kosten

Anmeldung über das Internet (www.tollense-timing.de) sind bis Montag, 29. April, möglich. Die Läufe kosten für Läufer bis 18 Jahre fünf Euro, sonst zehn Euro.

Am 1. Mai sind Anmeldungen auf dem Kamp möglich. Dann kosten die Läufe 15 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zehn Euro.

Alle Teilnehmer holen ihre Startnummer am 1. Mai auf dem Kamp ab. Die Startnummer ist gleichzeitig die Fahrkarte für den Molli. Zudem gibt es dann eine Essensmarke und die Losnummer für die Preisverleihung.

Im vergangenen Jahr waren 545 Läufer auf die Strecke gegangen.

Familienprogramm auf dem Kamp

Von 9.30 bis 14 Uhr haben die Organisatoren vom Deutschen Roten Kreuz Kreisverband Bad Doberan ein Familienprogramm zusammengestellt. Neben Hüpfburg, Bastelstraße und Kinderschminken wird es eine Rettungsübung des DRK-Rettungsdienstes geben sowie eine Technikschau. Neben einem Gesundheitscheck werden auch Laufanalyse und Blutdruckmessung angeboten. Ab 12.30 Uhr werden unter allen Läufer Preise verlost.

Diese Straßen sind gesperrt

Während des Mollilaufes sind in Bad Doberan von 10 bis 13 Uhr die Goethestraße, die Dammschaussee zwischen Goethestraße bis Landesstraße 12 und die Mollistraße gesperrt. Die Severinstraße ist bis zur Verbindungsstraße frei, die August-Bebel-Straße bleibt befahrbar.

In Heiligendamm ist die Kühlungsborner Straße ab Einfahrt Gartenstraße in Richtung Bad Doberan gesperrt.

Bus wird umgeleitet

Der Bus der Linie 121 verkehrt aus Rostock kommend um 8:43 Uhr und aus Rerik kommend um 10:16 Uhr das letzte Mal über die Haltestelle Heiligendamm. Der Busverkehr wird an dieser Stelle nach 12.43 Uhr wieder aufgenommen.

Parkplätze in Bad Doberan

Autos können beispielsweise im Parkdeck an der Verbindungsstraße, auf dem Parkplatz Drümpel an der B105 oder auf dem Parkplatz am Busbahnhof abgestellt werden.

Anja Levien