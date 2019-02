Kühlungsborn

Die wahlberechtigten Kühlungsborner sind aufgerufen, am 26. Mai, einhergehend mit dem Termin der Wahlen für das Europaparlament, auch über die künftige Zusammensetzung der Stadtvertretersitzung des Ostseebades zu entscheiden. Aber für diejenigen, die sich zur Wahl stellen, herrscht bereits jetzt ein gewisser Zeitdruck. Denn bereits bis zum 12. März um 16 Uhr müssen die Wahlvorschläge der Parteien und Wählergruppen sowie die Kandidaturen von Einzelbewerbern beim Gemeindewahlleiter abgegeben werden.

Möglichst nicht bis zum letzten Tag warten

Rathausmitarbeiter Philipp Reimer, der diese Funktion ausübt und somit für die organisatorische Vorbereitung der Wahl im Ostseebad zuständig ist, rät aber mit der Abgabe der Unterlagen nicht bis zum letztmöglichen Tag zu warten. „Wenn die Wahlvorschläge schon ein paar Tage vorher abgegeben werden, kann ich mir sie schon mal ansehen und notfalls reagieren, falls sich kleine Formfehler eingeschlichen haben“, argumentiert der Wahlleiter und ergänzt: „In der Regel haben diejenigen, die kandidieren wollen, sich schon rechtzeitig damit beschäftigt und kennen die Formalitäten. Aber es kommt auch schon mal vor, dass in der Aufregung mal ein Häkchen vergessen wird.“

Bereits vor zwei Wochen hat er einen Aufruf zur Abgabe der Wahlvorschläge mit allen erforderlichen organisatorischen Informationen auf der Internetseite der Stadt Kühlungsborn veröffentlicht. „Wer als Bewerber nach Durchlesen des Aufrufes noch Fragen und Beratungsbedarf hat, kann sich gern an mich wenden. Hier bekommen die Wählergruppen und Einzelbewerber auch die Formulare zum Ausfüllen. Man kann sie aber auch im Internet von der Seite der Landeswahlleitung herunterladen“, erklärt Reimer.

21 Sitze in der Stadtvertretung zu vergeben

Für die neue Wahlperiode der Stadtvertretung stehen insgesamt 21 Sitze zur Wahl. Damit ist die bisherige Sollstärke des Stadtparlaments um zwei Sitze gestiegen. „Wir haben jetzt über 7500 Einwohner erreicht. Deshalb kommen zwei Sitze hinzu“, weiß Philipp Reimer. Die aktuelle Stadtvertretung besteht aus insgesamt 18 Vertretern und Vertreterinnen. Uwe Ziesig (parteilos) bekam bei der vergangenen Wahl soviel Stimmen, dass damit zwei Sitze belegt waren.

Während Einzelkandidaten ihre eigenen Unterlagen formgerecht einzureichen haben, sind Parteien und Wählergruppen aufgefordert, ihre Wahlvorschläge in Listen zusammenzufassen und die Mitglieder über die Liste und die Rangfolge entscheiden zu lassen. „Jede Partei oder Wählergruppe darf bis zu fünf Personen mehr kandidieren lassen, als insgesamt gewählt werden können“, informiert Philipp Reimer.

Weil der Termin zur Abgabe der Vorschläge gar nicht mehr so weit weg liegt, wird der Februar in Kühlungsborn zum Monat der Kandidatenkür. Für die Parteien ist neben dem Termin auch die Zahl der möglichen Bewerbungen schon eine Herausforderung.

Das sieht auch Lars Zacher, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes, so: „26 Kandidaten, das ist schon eine große Zahl. Aber die werden wir vielleicht sogar erreichen. Wir haben schon über 20 Interessenten, die in der Kommunalpolitik gern mitwirken wollen. Wir werden mit einem guten Mix an jungen und erfahrenen Kandidaten zur Wahl antreten.“ Am 18. Februar wird der Ortsverband der CDU zusammenkommen und über die Liste entscheiden.

Am selben Tag kürt auch der SPD-Ortsverein seine Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtvertreterwahl. Doch das sei kein ganz leichtes Unterfangen, räumt die Vorsitzende, Corinna Hülsmann, ein. „Wir haben zwar schon einige Bewerberinnen und Bewerber für unsere Liste. Aber der Aufruf, den wir auf unserer Internetseite veröffentlicht haben, hat nach wie vor Bestand. Wer Interesse hat, für die SPD zu kandidieren oder noch andere Fragen an uns hat, kann sich gern melden. Eine Parteimitgliedschaft ist für eine Kandidatur in der Kommunalpolitik nicht zwingend erforderlich. Sehr schön wäre es, wenn sich noch Frauen melden würden.“

Wird die neue Vertretung weiblicher und jünger?

Mit mehr Frauen würden auch Bündnis 90/Die Grünen gern bei der Kommunalwahl antreten. „Aber wir haben im Ort nicht so viele Mitglieder und ob wir es schaffen, dass die Hälfte unserer Liste aus Frauen besteht, kann ich noch nicht sagen. Am 16. Februar werden wir über unsere Kandidaten entscheiden“, teilt Uwe Wiek für Bündnis 90/Die Grünen mit. Ende Februar wollen die Mitglieder der Partei Die Linke ihre Bewerber für das Stadtparlament nominieren. Mit einer großen Liste an Kandidaten sei da eher nicht zu rechnen, meint Rosemarie Berg vom Ortsverband der Linken. Neben den etablierten Parteien, treten nach aktuellem Stand vier weitere Wählergruppen mit eigener Kandidatenliste an. Es ist aber auch gut möglich, dass noch weitere Gruppen und auch Einzelkandidaten sich am 26. Mai dem Votum stellen wollen. Zu den Wählergruppen, die auf jeden Fall wieder antreten, gehören drei, die bereits seit vielen Jahren in der Stadtvertretung aktiv sind wie der Handwerker- und Gewerbeverein (HGV), die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) sowie die Kühlungsborner Liste (KL). Erstmalig bewirbt sich die Wählergruppe „Initiative Zukunft“ um Peter Menzel. Eine wesentlich jüngere und vor allem weiblichere Kandidatenliste als früher stellt der UWG-Vorsitzende Carsten Giesecke in Aussicht und betont: „Es ist Zeit für einen Generationswechsel in der Stadtvertretung!“

Rolf Barkhorn