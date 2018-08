Bad Doberan

Polizei-Autos blockieren die Nienhäger Chaussee, auf dem Feld daneben steht ein Rettungshubschrauber: Ein schrecklicher Unfall am Montagabend erschüttert Bad Doberan. In Höhe des Norma-Supermarktes ist ein Junge aus Afghanistan von einem Motorrad angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in der Münsterstadt befindet sich der Zehnjährige in „kritischem Zustand“.

Motorrad rast ungebremst in Fahrrad

Das Unglück hatte sich kurz nach 20 Uhr ereignet. Nach OZ-Informationen war der Zehnjährige zusammen mit Freunden mit dem Fahrrad unterwegs. Die vier Kinder überquerten in Bereich der Einmündung zur Thünenstraße die Chaussee – und bemerkten den Motorradfahrer offenbar zu spät. Auch der Fahrer des Zweirades reagierte nicht mehr rechtzeitig: „Der Motorradfahrer ist ungebremst in das Fahrrad des Jungen gerast“, so ein Sprecher der Polizei in Bad Doberan am späten Montagabend.

Junge in akuter Lebensgefahr

Das Unfallopfer zog sich bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen zu – am Kopf, im Brust- und auch im Beckenbereich. Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 34 wurde der Junge in die Klinik nach Rostock geflogen. „Sein Zustand ist kritisch. Wir hoffen, dass er überleben wird“, so der Polizeisprecher. Der 57 Jahre alte Fahrer des Motorrads wurde ebenfalls verletzt und musste behandelt werden. Noch am Abend nahmen Gutachter der Dekra ihre Arbeit auf. Sie sollen den genauen Unfallhergang rekonstruieren – und unter anderem der Frage nachgehen, warum der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. „Es geht darum, ob das Motorrad möglicherweise zu schnell unterwegs war, und ob die Jungen die Straße überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten.“

Angehörige an der Unfallstelle

Am Unglücksort spielten sich traurige Szenen ab: Angehörige und Bekannte des Jungen waren aus der nahen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber zur Nienhäger Chaussee geeilt. Am Straßenrand lag da noch das völlig zerstörte Fahrrad der Zehnjährigen. Erst Anfang Juni war ein neun Jahre altes Flüchtlingskind in Schönberg (Nordwestmecklenburg) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Junge war von einem Traktor erfasst worden und starb wenig später im Krankenhaus.

Andreas Meyer