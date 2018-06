Bad Doberan

Der Erste Polizeihauptkommissar Olaf Bleeck hat am Freitag, dem 29. Juni, im Hauptrevier Bad Doberan seinen letzten Arbeitstag. 41 Jahre lang war der 62-Jährige Polizist. Seine Karriere begann am 1. August 1977 als Verkehrspolizist im Rang eines Hauptwachtmeisters bei der Deutschen Volkspolizei der DDR in Rostock.

2010 übernahm Olaf Bleeck die Leitung des Polizeihauptreviers in Bad Doberan. Seine Partner in den Kommunen, wie die Bürgermeister von Bad Doberan und Kühlungsborn, schätzen den kompetenten, sachlichen und immer freundlichen Polizisten sehr.

Werner Lutz