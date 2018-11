Neubukow

Der Datenschutz steht derzeit auch bei den Narren in der Schliemannstadt ganz oben auf der Agenda: „Es werden Foto- und Filmaufnahmen gemacht. Wer das nicht möchte, legt sich jetzt bitte glatt auf den Boden“, schickte deshalb die Präsidentin des Neubukower Carnevalclubs (NCC), Ramona Runke, dem Programm voraus, das der NCC seinen Jüngern anlässlich der offiziellen Eröffnung der neuen Karnevalssaison am vergangenen Sonnabend auf dem Neubukower Marktplatz bot. Niemand legte sich nieder und so war der Weg frei für ein andauerndes Blitzlichtgewitter und ein Programm voller Knaller.

Zur Galerie Mit einer Woche Verspätung, aber mit grandioser Stimmung eröffneten Neubukows Narren die neue Karnevalssaison

Dazu zählte das zahlreich erschienene Publikum, wie sein starker Beifall belegte, die Übergabe des Rathausschlüssels durch einen lockeren Bürgermeister, den liebevollen Schlagergesang von Möner und Christian, die Tanzdarbietungen der Kleinen und Großen und vor allem ein dramatischer Wettbewerb von drei Kandidatinnen um den Titel „Miss Carneval 2018/2019). Das Neubukower Männerballett hatte dafür die Frisörin Svenja Janko (19), die künftige Kauffrau für Büromanagement, Jessica May, (20) und die Verkäuferin Claudia Schoodt (32) auserwählt. Die Neubukowerinnen mussten dann über ein paar Runden hinweg so schnell wie möglich Liedertitel erraten, die ihnen von Mitgliedern des Männerballetts vorgesungen oder vorgetanzt wurden. Diese Darbietungen boten Anmut und Dramatik. Die fixesteste Kandidatin am Buzzer war schließlich Svenja Janko, die ihren Ehrentitel nun in der neuen Karnevalssaison mit NCC-Veranstaltungen im März 2019, unter dem Motto „Back to Eighties –zurück zu den 80ern“, tragen darf. Sie nahm die Glückwünsche der amtierenden Lady Carneval 2017/2018, Julia Schröder, entgegen. Große Freude über den Titel auch bei Florian Nolting vom Männerballett. Der 24-jährige Maler ist seit drei Monaten der Freund der neuen Miss Carneval. Thomas Hoppe

Thomas Hoppe