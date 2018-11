Bad Doberan/Neubukow

Kein Zahlenfehler, sondern volle Absicht: Die Neubukower Narren und ihre Freunde treffen sich erst am 17. 11., statt am sonst üblichen 11.11., zum närrischen Umzug mit Rathausschlüssel-Eroberung und lustigem Programm.

Bereits 9.30 Uhr sammeln sich am Samstag die Spaßblöcke am Bahnhof der Schliemannstadt und marschieren dann zum Marktplatz. Dort soll um 11.11. der Rathausschlüssel den Besitzer wechseln und das traditionell große Publikum mit einem kleinen Programm des Neubukower Carneval-Clubs erfreut werden. „Speisen und Getränke“ würden vor Ort erwerbbar sein, versprechen die Veranstalter und kündigen zudem an, dass es eine Kostüm-Prämierung und Kinder-Schminken geben werde.

Ebenfalls am Samstag öffnet der 1. „Münster Klamöttchen“-Flohmarkt in Bad Doberans Christlicher Münster Schule, Thünenstraße 18. Von 9.30 bis 12 Uhr sollen dort dann Kinderkleidung (in den Größen 104 bis 188), Bücher, Schuhe und Spielzeug im Angebot sein. Zudem finden Kuchenbasar und Waffelverkauf statt.

Für Freunde des Kunsthandwerks und der Chormusik wird an beiden Tagen des kommenden Wochenendes in Jörnstorf „aufgetischt“. Der traditionelle vorweihnachtliche Markt der Interessengemeinschaft „ Mecklenburger Kunst-Hand“ öffnet nämlich am 17. und 18. November jeweils ab 10 Uhr in der großen Halle hinter dem Hotel „Störtebeker“ wieder seine Türen. Angemeldet sind unter anderen Maler, Keramiker, Holzbildhauer, Stoffdesigner, Schmuck- und Metallgestalter, Leder-Handwerker, Spielzeuggestalter und Weihnachtschmuckdesigner. Vorweihnachtliche Chorkonzerte werden am Samstag um 14 Uhr vom „Stern-Chor“ aus Kröpelin und am Sonntag um 14 Uhr vom „Volkslieder-Chor“ aus Moitin/Kamin geboten.

Ebenfalls am Sonntag lädt die Interessengemeinschaft Satower Land zu einer etwa fünf Kilometer langen familienfreundlichen Erlebniswanderung durch den Ivendorfer Forst nahe Retschow ein. Ausgestattet mit Fernglas und jeder Menge Wissen führt Weidfrau Brit Schoppmeyer die Wandergruppe an. Beim Fährtenlesen in Begleitung ihres Jagdhundes unternehmen die Teilnehmer einen Exkurs in die heimische Wildtierbiologie. Zur Entstehung des „Schwarzen Moores“ und des „Grundlosen Moores“ versprechen die Veranstalter umfassende Informationen. Los geht es am 18. November um 10 Uhr am Sportplatz in der Doberaner Straße am Ortsausgang von Retschow in Richtung Stülow. Der Teilnehmerpreis beträgt 5 Euro (bis zu 12 Jahre kostenlos). Gegen 12 Uhr gibt es an der frischen Luft für 5 Euro Wildsuppe. Anmeldungen unter 0173-622 94 92 oder unter www.satower-land.de.

Thomas Hoppe