Neubukow

Großes Hallo im „Heizhaus“ am Panzower Weg. Hier feierte am vergangenen Donnerstagabend der Neubukower Verein „Perspektive für Kinder und Jugendliche“ seinen 20. Geburtstag. Und viele Gäste kamen zum Gratulieren. Darunter Bürgermeister Roland Dethloff und seine Frau, Mitglieder der Stadtvertretung, wie Thomas Prüter, Michael Harms und Bernd Fromm, die Dezernatsleiterin für Finanzen und Soziales beim Landkreis und SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Anja Kerl, die Leiterinnen beider Schulen, vom hiesigen Hort, vom Seniorentreff und von der Kita „Gipfelstürmer“, die Pastorin und der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde, die Katechetin Katrin Spillner, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Doreen Prüter, sowie die Steuerberaterin und zahlreiche Angehörige des Vereins – wie auch die beiden Ehrenmitglieder Ursel Schmidt (eine einstige Betreuerin) und Barbara Endmann.

„Ich habe schon immer gern geholfen, bastele auch gern mit Kindern.“ Denise Haberland, Vereinsmitglied. Quelle: Thomas Hoppe

Letztere gehörte im Jahr 1998 zu den Gründern des Vereins und leitete ihn bis zum Ende des Jahres 2016. Die heute 65-Jährige erinnerte sich: „Zur Gründung waren wir sieben: Kerstin Ebel, Mark Gerlitz, ich und das andere waren Jugendliche, wie zum Beispiel Nico Gudjons und Juliane Mett“.

Zu den Startproblemen des neuen Vereins gehörte damals die schleppende Finanzierung mit Fördergeldern aus Schwerin: „Da sprang die Stadt immer ein und finanzierte uns problemlos die zweite Hälfte des Jahres im Voraus mit einem Vorschuss“, erklärte Barbara Endmann dankbar. Kritik soll damals von Bürgermeister Walter Doll gekommen sein, weil er im „Heizhaus“ nicht rauchen durfte, wusste die langjährige Vereinschefin augenzwinkernd und ergänzte: „So wurde dann im Anbau eine Raucherecke eingerichtet“.

Denis Haberland gehört seit einem Jahr zum aktuell 19 Mitglieder zählenden Verein. „Ich arbeite aber bereits seit sieben Jahren hier mit, bin quasi ein Mädchen für alles“, erklärte sie weiter und begründete ihre Mitgliedschaft kurz und bündig damit: „Weil ich gefragt wurde. Aber ich habe schon immer gern geholfen, bastele auch gern mit Kindern“.

Erst seit dem Vortag ist Jannes Steinhöfel offiziell Vereinsmitglied: „Ich habe aber auch schon vorher mitgeholfen, beim Kreativtag oder beim Weihnachtsmarkt“, sagte der 17-jährige Sohn von Mark Gerlitz, der seit Jahren die Kinder- und Jugendbegegnungsstätte „Heizhaus“ leitet, und ergänzte: „Ich fand es toll, wie die Leute sich gefreut haben, dass es hier solche Tage gibt. Dabei mitzuwirken, dass es sie weiterhin gibt, finde ich schön“. Auch schon während seiner Zeit in der Bad Doberaner Buchenbergschule will sich Phillip Trautheim dafür eingesetzt haben, dass sich die Kinder in ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigen konnten.

„Wir können den Kindern der Stadt jedes Jahr etwas bieten, das Spaß macht.“ Phillip Trautheim, Vereinsmitglied Quelle: Thomas Hoppe

„In Neubukow haben wir auch dank unseres Vereins, dem ich seit drei Jahren angehöre, alljährlich ein Sommerfest, einen Kreativtag und einen Weihnachtsmarkt. So können wir den Kindern etwas bieten und sie haben Spaß“, begründete der 18-Jährige, der derzeit im Amt Neubukow-Salzhaff als Verwaltungsangestellter ausgebildet wird, seinen ehrenamtlichen Einsatz.

Vereinsvorsitzende Kathleen Bönsch freute sich über die vielen Geburtstagsgäste und bedankte sich für die Geschenke, darunter ein 300-Euro-Scheck von der Ostsee-Sparkasse, die den Verein seit Jahren unterstützt. Zudem kündigte sie für den 24. November bereits den zehnten Neubukower Kreativtag an, der stets gemeinsam im Sozialen Netzwerk Neubukow organisiert wird.

„Dabei mitzuwirken, dass es hier für die Jugend weiter tolle Angebote gibt, finde ich schön“. Jannes Steinhöfel, Vereinsmitglied. Quelle: Thomas Hoppe

Thomas Hoppe