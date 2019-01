Neubukow

„Da ist ja richtig viel los – von Jung bis Alt, es ist der Wahnsinn“, gibt Svea Kupetz für einen Moment ihre mecklenburgische Zurückhaltung auf und freut sich sichtbar über einen Neubeginn in Neubukow: „Ich habe ab 1. Januar eine Abteilung Badminton in der TSG aufgemacht“, teilt die Wahllehnenhoferin mit und ergänzt, dass bereits zum ersten Trainingstag Badminton-Fans aus fast allen Altersklassen in der hiesigen Sporthalle am Panzower Weg antraten.

Svea Kupetz nahm einst als Sportlerin bei Turbine Rostock auch an Bezirks- und DDR-Meisterschaften im Badminton teil und spielte später jahrelang im Badminton-Team des VfL Bochum in der Verbandsliga. Nun will sie den Sport in Neubukow etablieren.

Seit ihrem zehnten Lebensjahr betreibt die gebürtige Rostockerin diese Sportart. Und seit nunmehr rund zehn Jahren gibt die Lehrerin für Mathematik und Geografie auch ihr Badminton-Wissen im Wahlpflichtbereich der Neubukower Regionalschule „ Heinrich Schliemann“ an Kinder und Jugendliche weiter.

Bereits im Jahr 2012 bei den ersten Badminton-Meisterschaften des Landkreises Rostock holten ihre Schützlinge Anja Rosentreter und Anna-Lena Rietentiet Gold. Bei den siebten Kreis-, Kinder- und Jugendsportspielen 2018 bestimmten die Neubukower Regionalschüler das Niveau mit: Sie erreichten sechs erste Plätze im Wettkampf mit Aktiven aus Schwaan, Güstrow und Rövershagen.

Svea Kupetz: „Nächste Woche wird uns der Präsident des Landesverbandes besuchen und gucken, wie er uns unterstützen kann.“ Quelle: Thomas Hoppe

Sie habe schon viele Jahre mit diesem Gedanken gespielt, so eine Abteilung hier aufzubauen – bereits als sie im Jahr 2009 in Neubukow ihre Arbeit begonnen hatte. Damit sollten die Schüler, die mal bei ihr aktiv trainierten, nach einem Schulwechsel oder während ihrer Lehre weiter Badminton spielen können, betont die 54-Jährige: „Nun habe ich das endlich verwirklicht und die TSG Neubukow hat mich auch total gut aufgenommen, mich unterstützt.“ Der Vorstand der Turn- und Sportgemeinschaft sei sofort dafür gewesen und richtete der neuen Abteilung die Hallenzeiten für das Training ein: dienstags ab 18 Uhr.

Am ersten Trainingstag der TSG-Abteilung Badminton nahmen 22 Sportlerinnen und Sportler teil, beim nächsten Termin waren es bereits 31, wie Svea Kupetz berichtet: „Das war eine ganz schöne, gemischte Truppe – das hat richtig Spaß gemacht. Die Hallenzeit reicht jetzt natürlich gar nicht aus. Aber wir haben Aussicht, im März oder April noch Hallenzeiten dazuzubekommen.“

Angemeldet haben sich ganze Familien, Leute, die irgendwo schon einmal Badminton kennengelernt haben, aber auch „totale Anfänger“, die draußen vielleicht mal Federball gespielt haben. „Dieser Mix ist für einen Trainer eine Herausforderung. Ich habe deshalb eine Übungsform entwickelt, wo wir uns zunächst alle immerzu mischen – damit jeder mal einen anderen Gegner hat, jeder die Chance bekommt, mal mit einem Besseren zu spielen. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich aber auch die Starken und die Schwächeren jeweils zusammenbringen“, sagt die Trainerin, die auch mit Sportlern aus dieser Abteilung natürlich an Wettbewerben teilnehmen möchte: „Wir haben dazu schon Kontakte mit dem Landesverband aufgenommen. Nächste Woche wird uns dessen Präsident besuchen und mal gucken, wie er uns unterstützen kann.“

Mit ihren Badminton-Regionalschülern – insgesamt sind es derzeit auch hier um die 30 – war die Lehrerin im vergangenen Dezember bei „Jugend trainiert für Olympia“ in Greifswald dabei und ist rückblickend mit ihren Schützlingen zufrieden: „Wir brachten eine totale Leistung, traten gegen richtig gute Ranglisten-Spieler an, die auch deutschlandweit im Einsatz sind.“

Für die Zukunft peilt Svea Kupetz zudem an, dass ein paar jugendliche Badminton-Spieler den Trainerschein machen: „Dass ich es weitergeben kann und nicht nur allein als Trainerin dastehe, auch wenn mich mein Mann schon unterstützt. Anna-Lena Rietentiet und ein paar andere habe ich dafür schon im Auge.“

Thomas Hoppe