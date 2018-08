Bad Doberan

Voller Tatendrang ist Anne Jax, Gemeindepädagogin der Münstergemeinde. aus der Elternzeit zurückgekehrt. Zwei Jahre lang war sie mit Tochter Nina zu Hause. „Jetzt freue ich mich wieder auf die Arbeit“, sagt sie. Und hat sofort große Pläne. Gemeinsam mit Kantor Matthias Bönner will Anne Jax die Jugendarbeit in der Gemeinde neu gestalten. „Die Kindergruppen sollen enger mit der Kirchenmusik verbunden werden.“ Außerdem soll es mehr altersspezifische Angebote geben. „Die musikalische Arbeit mit Kindern ist wichtig, weil man ihnen darüber hervorragend Inhalte vermitteln kann“, sagt die vierfache Mutter. Die Idee sei ihnen bereits vor ihrer Elternzeit gekommen. Währenddessen hat Anne Jax`Vertreterin begonnen, sie umzusetzen. „Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Kinder das annehmen.“ Die ausgebildete Religionspädagogin hat dabei auch die Kinder aus den neuen Wohngebieten am Kammerhof im Blick. „Wir würden uns freuen, wenn die Familien von dort auf uns zukommen.“

Gerade der persönliche Kontakt zu den Menschen ist Anne Jax wichtig. „Ich finde es gut, wenn man sich mal beim Einkaufen trifft oder im Kindergarten.“ Nur so ließe sich auch die Angst überwinden, die viele vor der „Schwelle Kirche“, wie sie sagt, haben. Insofern ist es eine glückliche Fügung, dass Anne Jax in der Bad Doberaner Münstergemeinde gemeinsam mit ihrem Mann Albrecht arbeiten kann. „In den Gemeinden, in denen ich bisher gearbeitet habe, habe ich nicht gewohnt. Da waren keine natürlichen Berührungspunkte zu den Menschen im Alltag.“ Das sei jetzt anders. „Das, was ich hier mache, würde ich als Pfarrfrau vermutlich sowoeso machen. Es ist toll, dass ich dafür ausgebildet bin und auch dafür bezahlt werde.“

Die gemeinsame Arbeit in der Gemeinde bedeutet aber auch, dass wenig Zeit mit der Familie bleibt. „Deshalb genießen wir jedes Jahr unseren gemeinsamen Sommerurlaub“, sagt Anne Jax. Gerade erst sind sie und ihr Mann mit Karl (16), Lene (14), Franz (9) und Nina (1,5) auf Hiddensee gewesen. Außerdem versuchen die beiden, auch zwischendurch kleine Auszeiten zu nehmen. „Man muss das eben gut organisieren,“ sagt sie. Gut organisieren muss Anne Jax auch ihren künftigen Alltag als berufstätige Mutter eines Kleinkindes. „Ich freue mich, dass die anderen Kinder schon so groß sind, dass sie ein Auge auf Nina haben,“ sagt sie. Außerdem sei ihre Mutter immer in der Nähe. „Sie arbeitet ehrenamtlich in der Gemeinde mit.“

Momentan bereitet die Gemeindepädagogin den Einschulungsgottesdienst am Samstag vor. An drei Tagen in der Woche hat sie Kindergruppen. „Ich muss erstmal wieder reinkommen, sagt Anne Jax, blickt aber schon voraus: „Im Oktober haben wir Kinderflohmarkt. Und im weihnachtlichen Krippenspiel sollen alle Kindergruppen gemeinsam auftreten.“

Meyer Cora