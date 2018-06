Neubukow

101 Kindergarten- und Krippenkinder ziehen in die neue Neubukower ILL-Kita am Panzower Landweg ein. Besonders begeistert ist die Leiterin, Jutta Voß, von den großen Fenstern, oft über Eck gebaut, so dass die Kinder auf den Fensterbänken spielen können. Seit gut zehn Jahren ist das Institut Lernen und Leben Träger der Kindertagesstätte und investierte in das Bauprojekt über 1,5 Millionen Euro. Rund 494 000 Euro Fördermittel flossen mit ein. Auf einem 3250 Qudratmeter großen Grundstück an der Panzower Landstraße konnte das Vorhaben mit einer Nutzfläche von um die 797 Qudadratmetern realisiert werden.„Der Eingeschosser in Holzbauweise definiert sich über fünf Einzelgebäude mit Satteldach, die sich über Flachdachverbindungen zu einem Ganzen vereinen. Diese ungewöhnliche Architektur ergab sich aus dem langgezogenen Grundstück“, erläutert Architekt Arno Wiegand. Während das mittlere Gebäude mit den gemeinschaftlich genutzten Räumen vorrangig als großzügiger Bewegungsraum fungieren soll, werden in den beiden östlichen Gebäuden die vier Kindergartengruppen einziehen. Die beiden westlichen Häuser beherbergen künftig die drei Krippengruppen.

