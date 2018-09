Heiligendamm

Die Patienten der Median-Klinik in Heiligendamm profitieren ab sofort von einer neuen Beatmungstechnik. Die Reha-Klinik hat 10 000 Euro in ein neues Gerät investiert, mit dem schwerstkranken und beatmungspflichtigen Patienten noch besser geholfen werden kann. Dadurch müssen die Erkrankten im Notfall nicht gleich ins Krankenhaus gebracht werden.

„Das Gerät versetzt uns in die Lage, bei einer erneuten akuten Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Patienten – zum Beispiel unter dem rehabilitativen Trainingsprozess – gleich vor Ort die richtige Notfalltherapie und -beatmung einzuleiten ohne Notwendigkeit einer sofortigen Krankenhausverlegung“, erklärt Oberärztin Dr. Jördis Frommhold, auf deren Initiative die Anlage angeschafft wurde.

Schwerstkranke Patienten, die beispielsweise an einer chronischen Bronchites leiden, kommen in den vergangenen Jahren immer häufiger nach Heiligendamm, teilt Chefarzt der Abteilung Pulmologie Dr. Stefan Hummel mit. „Wir bekommen durch den demographischen Wandel und die bessere Versorgung in den Akutkrankenhäusern immer häufiger ältere und auch kränkere Patienten zur Anschlussheilbehandlung in unsere Klinik. Wenn wir sie bei uns rehabilitieren, müssen wir uns darauf einstellen – auch auf mögliche Komplikationen.“

Levien Anja