Bad Doberan

Die Münsterstadt wächst: In Bad Doberan entstehen derzeit neue Häuser, vorhandene werden umgebaut. Fast vollendet ist das Gebäude an der Ecke Rostocker Straße/Am Wallbach. Ins Erdgeschoss ist bereits ein Vital-Aktiv-Fitnesscenter eingezogen. In den beiden Geschossen darüber lässt Investor Harald Frehse insgesamt 14 altersgerechte Wohnungen entstehen. Sie werden zwei bis vier Zimmer haben und bis zu 99,5 Quadratmeter groß sein. Zu einem Viertel sind sie bereits vergeben. Handwerker sind mit dem Innenausbau beschäftigt, malern und verlegen Fußböden. Auch an der Dämmung und dem Gebäudesockel arbeiten sie noch. Bevor das Gebäude Ende des Jahres fertiggestellt werden soll, müssen auch noch die Balkone montiert werden.

Zur Galerie Gleich an mehreren Stellen in Bad Doberan entstehen derzeit Wohnungen, Häuser oder Wohngebiete.

Neuer Kammerhof nimmt Formen an

Auch im neuen Kammerhof-Wohngebiet laufen die Bauarbeiten. Zahlreiche Häuser sind schon fertig gestellt. Während die ersten Einwohner bereits Beete angelegt, den Sonnenschirm aufgespannt und den Grill bereitgestellt haben, wird bei den letzten gerade erst das Baugerüst errichtet. Noch ganz am Anfang stehen die Eigentümer der letzten Grundstücke in Richtung Heiligendamm. Im hinteren Teil des Heidenwegs stehen bisher nur Bagger und Bauwagen.

Bereits einen ganzen Schritt weiter ist der Spielplatz in dem Viertel: Ein Klettergerüst mit Rutschen, eine Wippe, eine Nestschaukel und ein Trampolin stehen für die Kinder bereit. Unter den bunten Geräten ist heller Sand aufgeschüttet. Die Rasenflächen dazwischen sind allerdings noch nicht angelegt. Bisher wachsen hier spärliche Gräser und Disteln – die jedoch ordentlich gemäht sind. Der Kammerhof soll noch bis zur Kreuzung Dammchaussee/Randstraße ausgebaut werden. „Die Erschließung ist durch“, sagt Arno Guzmer, Geschäftsführer der Ostseewohnpark GmbH, die als Tochterfirma der stadteigenen Wohnungsbau- und Investitionsgesellschaft mbH (Wig) die einzelnen Baufelder vermarktet. „Bis Mitte kommenden Jahres soll alles fertig sein, die Außenanlagen bis Ende 2019.“ Bis einschließlich des Baufeldes 8 seien alle Grundstücke veräußert, für die verbliebenen gebe es ausreichend Kunden, so Gutzmer.

Gleich in der Nähe, an der Nienhäger Chaussee, sind vier Mehrfamilienhäuser im Bau. Während bei dem ersten bereits die Außenanlagen gestaltet werden, befindet sich das letzte erst im Rohbau. Ein drittes Gebäude ist von außen komplett fertiggestellt, bei einem weiteren arbeiten Handwerker an der Dämmung. Eine Hälfte der Ringstraße, über die die Häuser später von der Thünenstraße aus zu erreichen sein sollen, ist ebenfalls schon gebaut.

Künftige Wohnungsbau-Projekte

Die Erschließung für ein neues Wohngebiet am Thünenhof soll im Mai 2019 beginnen. Ein weiteres mit etwa 140 Grundstücken entsteht südlich des Gewerbegebietes Eikboom. Demnächst soll auch die vor Jahren ausgebrannte Villa in der Kröpeliner Straße saniert werden. Investor Marc Hackmann, Chef der Rostocker hkc GmbH, wolle, nach Angaben von Bauamtsleiter Norbert Sass, sofort loslegen, sobald die Baugenehmigung erteilt sei. Hier könnten etwa zehn Wohnungen entstehen. In einer Lücke gegenüber plane der Investor ebenfalls ein großes Objekt mit etwa 20 Wohnungen.

Auch auf der freien Fläche an der Severinstraße wolle Marc Hackmann ein viergeschossiges Gebäude mit rund 20 Wohnungen in den Obergeschossen bauen. „Im Erdgeschoss soll Einzelhandel einziehen“, sagt Norbert Sass: „Hier könnte bereits Ende kommenden Jahres etwas zu sehen sein.“

Bezahlbarer Wohnraum soll am Rande des Neubaugebiets Kammerhof entstehen.Die Wohnungsbau- und Investitiongesellschaft (Wig) plant in der Bussardstraße ein Haus mit 35 Wohnungen, 30 davon mit einer Förderung vom Land über das Programm sozialer Wohnungsneubau.Mit diesem Projekt will die Wig im Frühjahr starten.

Meyer Cora