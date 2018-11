Kühlungsborn

Im Hansa-Haus gehen die Gäste ein und aus, in der großen Veranda mit Blick auf Strand und Ostsee decken Service-Kräfte gerade eine Tafel festlich für eine Feier ein. Hier ist ganz normaler Hotel-Betrieb. Anders sieht es im Schloss am Meer gleich daneben aus. Das Haus ist eine Baustelle. René Rudnick und Tom Rossow, die neuen Inhaber – sie haben den Hotel-Komplex in Kühlungsborn West direkt am Meer im März bei einer Zwangsversteigerung erworben (die OZ berichtete) – machen in einem Zwei-Stufen-Plan die schönen historischen Häuser fit für die Saison 2019.

Irina Kirner (Geschäftsführerin): „Wir suchen für das Hotel-Ensemble einen Namen und bitten die Leser der OZ um ihre Vorschläge.“ Quelle: Lutz Werner

Hotel-Geschäftsführerin Irina Kirner (33) erzählt bei einem Rundgang durch die Baustelle im Schloss, was bis kommenden April alles passieren soll. Dort ist eine Baukolonne jetzt mit Hochdruck dabei, die Zimmer und Suiten in den beiden oberen Etagen und im Dachgeschoss auszubauen. Später soll der Spa-Bereich im untersten Geschoss folgen. Auch die große Veranda zur Seeseite – vom Vorbesitzer als Restaurant konzipiert – soll angepackt werden. Dort und im Dachgeschoss sollen je drei luxuriöse Suiten entstehen. Am 15. Oktober war Baubeginn.

„Wir kommen gut voran und hoffen, das Schloss bis Ende Januar komplett hergerichtet zu haben – einschließlich der kompletten Neueinrichtung der Zimmer und Suiten. Dann werden die Bauleute mit den Arbeiten im Hansa-Haus beginnen, schrittweise die Bäder komplett neu ausbauen und den Zimmern – wie drüben im Schloss – ein gleichermaßen modernes und gemütliches Wohlfühl-Ambiente verleihen“, so Irina Kirner beim folgenden Rundgang durch das Hansa-Haus. Der Vorbesitzer hat eine Einrichtung hinterlassen, „die ohne jeden Zweifel sehr hochwertig, aber auch recht konservativ ist. Hochwertig – so werden auch unsere neuen Zimmer sein. Das Konservative entspricht aber nicht dem Ambiente, das wir unseren Gästen anbieten möchten“, erklärt die charmante Hotel-Chefin. Auch Restaurant, Bar und Lobby im Erdgeschoss werden ein neues Outfit bekommen. Zwischen beiden Häusern wird es auch einen wettergeschützten Verbindungsweg geben, der Teil der Gartengestaltung sein wird.

Das Schloss am Meer ist in diesen Tagen Baustelle. Quelle: Lutz Werner

René Rudnick, einer der beiden Inhaber, baute gestern Vormittag gemeinsam mit einem Handwerker vor dem Hansa-Haus eine Holzhütte für einen kleinen Weihnachtsmarkt auf. „Wie viel wir hier nach dem Kauf des Hauses noch einmal investieren? Das werden wir genau wissen, wenn alles fertig ist. Gute zwei Millionen Euro aber allemal“, sagte er zwischen ein paar Hammerschlägen.

Am 15. April soll der Abschluss der gesamten Baumaßnahme gefeiert werden. „Kurz darauf ist Ostern, immer der erste große Höhepunkt einer neuen Saison, die für uns die erste richtige mit den beiden Häusern sein wird, die dann nach unseren Vorstellungen umgestaltet sein werden“, blickt die Hotel-Chefin voraus. Der Hotel-Komplex wird dann insgesamt 15 gleichermaßen moderne und individuelle Suiten, 48 Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer haben. 35 fest angestellte Mitarbeiter – jetzt sind es 20 – werden die Gäste umsorgen. „Wir werden dann auch beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband die Zertifizierung mit vier Sternen beantragen“, macht Irina Kirner deutlich, in welcher Liga Schloss und Hansa-Haus spielen werden.

„Bis dahin müssen wir auch noch ein anderes Problem lösen, bei dem wir die Leser der OSTSEE-ZEITUNG um ihre Hilfe bitten“, so die Hotel-Chefin. „Schloss am Meer und Hansa-Haus – mit gleich zwei Namen für ein Hotel, das eine Einheit ist, im Marketing zu arbeiten, ist einfach zu kompliziert. Wir suchen jetzt nach einem Namen für das Gesamtensemble und würden uns auch über Vorschläge von den OZ-Lesern freuen“, sagt Irina Kirner.

Christoph Lange (Küchenchef): „Viele regionale Produkte der Saison, nordische und europäische Küche – das werden unsere Schwerpunkte sein.“ Quelle: Lutz Werner

Sollte ein Leser-Vorschlag das Rennen machen, winkt als Preis ein kulinarisches Highlight: ein Candle Light Dinner mit fünf Gängen für zwei Personen. Gezaubert von Küchenchef Christoph Lange (29). Der ambitionierte junge Koch arbeitete bis zum Frühjahr dieses Jahres im Sterne-Restaurant Gutshaus Stolpe, war davor mehrere Wochen Praktikant im Zwei-Sterne-Restaurant Noma in Kopenhagen, die Station davor war London. Das Noma wurde von einem führenden internationalen Restaurant-Magazin zwischen 2010 und 2014 viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt.

