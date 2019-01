Nienhagen

Das Jahr 2019 steht für die Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Admannshagen-Bargeshagen und Elmenhorst-Lichtenhagen im Zeichen der Fusion. Alle Gemeindevertretungen haben zugestimmt, Gespräche für einen Zusammenschluss zu einer Großgemeinde aufzunehmen. Am 7. Februar findet die erste Bürgerversammlung statt. Beim Neujahrsempfang des Ostseebads Nienhagen am Sonntagvormittag nannte Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) in seiner Ansprache die Vorteile einer Fusion.

„Es wird eine starke Gemeinde entstehen, die anstrebt, hauptamtlich verwaltet zu werden. Dadurch steigt die Stärke gegenüber Rostock“, sagte Uwe Kahl. Zustimmung kommt von Eduardo Catalán ( FDP). „Wir wollen eine geballte Wirtschaftskraft werden.“ Mit einer Einwohnerzahl von 9000 könne die Gemeinde dann nicht mehr eingemeindet werden. In Rostock sei das bereits Thema. „Das wird unter dem Mantel des Gebietstausches diskutiert“, so Bargeshagens Bürgermeister.

Versammlung Zur öffentlichen Bürgerversammlung der Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Elmenhorst-Lichtenhagen und Admannshagen-Bargeshagen wird am Donnerstag, 7. Februar, eingeladen. Thema wird ab 19 Uhr im Gemeindezentrum Elmenhorst, Gewerbeallee 45, die Fusion der Gemeinden sein. Dazu ist Dr. Uwe Heinze, Koordinator für Gemeindefusionen im Landkreis Rostock, als Referent eingeladen.

Für Horst Harbrecht ( CDU) gebe es für die Zukunft Fragen in der Gemeindeentwicklung, die diese nicht allein lösen könne. Elmenhorst-Lichtenhagen habe sich bisher mit dem Thema Tourismus nicht befasst. „Wir müssen neue Wege ergründen, da ist Nienhagen ein guter Partner für uns.“ Von dem Ostseebad-Status könnten alle Orte profitieren, sind sich die Bürgermeister sicher.

So könnte die Großgemeinde künftig Ostseebad Nienhagen heißen, kündigte Uwe Kahl an. Die Gemeinden, die hinzukommen, behielten ihre Namen und bekämen das Ostseebad Nienhagen vorgestellt. Bei den Gästen des Neujahrsempfangs sorgte die Länge der Namen für einige Lacher.

Bis die Namensfrage entschieden wird, ist es noch ein langer Weg. Am 7. Februar wird erst einmal zur Bürgerversammlung eingeladen. Bevor die Fusion Thema im Kreistag werde, sollen die Bürger ihre Meinung sagen. Stimme dann der Kreistag zu, werde ein Konzept erarbeitet, welches dann von den Gemeindevertretern beschlossen werden müsse, erläuterte Harbrecht.

Großprojekte kommen nur schleppend voran

Eine mögliche Fusion war nicht das einzige Thema auf dem Neujahrsempfang. Uwe Kahl berichtete zudem über aktuelle Projekte in der Gemeinde. „Leider gehen einige Großprojekte nur schleppend voran. Es fehlt in einigen Ämtern der Wille zur Entscheidung“, sagte Nienhagens Bürgermeister und nannte als Beispiel die Stranderweiterung für das Ostseebad, die sich seit mehreren Jahren hinzieht. Aktueller Stand: Das Land fordert eine Machbarkeitsstudie für einen Wasserwanderrastplatz. Mit dessen Bau könne auch die Stranderweiterung gefördert werden. Die Gemeinde habe im vergangenen Jahr Fördermittel für die Studie beantragt. „Die sollen in diesem Jahr ausgereicht werden, wann wissen wir nicht“, so Uwe Kahl.

Seit 2004 möchte die Gemeinde den Europäischen Wanderweg E 9 sanieren und ausbauen. „Da haben wir den ersten Fördermittelantrag gestellt.“ Seitdem wurden für den Weg Grundstücke getauscht und gepachtet, 70 000 Euro seien bereits investiert worden. Jetzt habe sich das Verkehrsministerium der Sache angenommen.

Ehrung für Feuerwehr und Kulturverein

Viola Markus (r.), Nicole Markus (m.) sowie Stefanie Boldt wurden für ihr Engagement in der Kinderfeuerwehr im Ostseebad Nienhagen ausgezeichnet. Quelle: Anja Levien

Auch wenn es mit den beiden Bauprojekten nicht vorangeht, was im Ostseebad funktioniert, ist das Ehrenamt. So sind Nicole Markus, Viola Markus, Mandy Lange und Stefanie Boldt vom Bürgermeister für ihr ehrenamtliches Engagement in der Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Ostseebad Nienhagen ausgezeichnet worden. Die Frauen hätten zur Entwicklung der Gemeinde beigetragen, so Uwe Kahl. Die Kinderwehr war im vergangenen Jahr gegründet worden und zählt 21 Mitglieder. Die Nachfrage ist hoch, noch mehr Mädchen und Jungen würden gerne mitmachen.

Thomas Pätow ist beim Neujahrsempfang im Ostseebad Nienhagen für sein jahrelanges kulturelles Engagement ausgezeichnet worden. Quelle: Anja Levien

Eine Auszeichnung erhielt zudem Thomas Pätow als Chef des Kulturvereins für sein jahrelanges Engagement im kulturellen Bereich. „Er hat die Kultur hier auf Vordermann gebracht“, sagte Uwe Kahl. Seit acht Jahren ist Pätow Vereinsvorsitzender. „Ich freue mich sehr“, sagte der Nienhäger, der unter anderem den Kulturtag, die Nachtwächterführungen und Filmabende im Ostseebad organisiert. Die Kultur ziehe sich wie ein roter Faden durch sein Leben, erzählte Thomas Pätow. Mit 14 habe er angefangen, Puppentheater zu spielen. „Ich war einer der Ersten, der im Kreis Doberan Discos organisiert hat. Mein ganzes Leben ist mit der Kultur verbunden.“

Mehr lesen: Neujahrsempfang der Stadt Bad Doberan

Mehr lesen: Neujahrsempfang Krankenhaus Bad Doberan

Mehr lesen: Neujahrsempfang der Stadt Neubukow

Anja Levien