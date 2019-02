Bad Doberan

Besuch aus dem hohen Norden hat derzeit die Polizei in Güstrow. Polizeischüler Nikolas aus Oslo begleitet die Beamten bei ihrer Arbeit. Am vergangenen Sonntag sind er und neun weitere Norweger angekommen. In den kommenden drei Wochen besuchen sie unter anderem die Polizeischule und schauen den Kollegen von der Bereitschaftspolizei über die Schulter. „Darauf freue ich mich besonders“, sagt Nikolas. Er hat sich für den Besuch in Deutschland beworben. „Ich war schon öfter hier, mit der Familie, Freunden und auch mal mit der Schulklasse.“ Es sei ein schönes Land mit einer guten Polizei, sagt der Norweger. Am Mittwoch und Donnerstag hat er zwei Beamte des Polizeireviers Bad Doberan begleitet. „Wir zeigen ihm, wie wir arbeiten, unser Revier, unsere Ausrüstung“, sagt Polizeioberkommissar Jens Göttert. Am Mittwoch konnte Nikolas zum Beispiel eine Beamtin zu einem Gerichtstermin begleiten. Selbst mithelfen darf der den deutschen Kollegen nicht, er schaut nur zu.

Mit seinen Gastgebern verständigt sich der Norweger mit Körpersprache. „Zusammen mit ein bisschen Englisch geht das schon“, sagt er. Auf den Austausch mit den deutschen Beamten freut er sich. Und darauf, die Unterschiede zwischen beiden Ländern zu sehen. „Ich glaube, wir haben einen kleinen Vorsprung in Sachen Technik. Dafür hat die Polizei hier mehr Personal.“

Kollegen von Nikolas sind unter anderem in Dänemark, Island und Rumänien zu Besuch. „Das ist für uns kein regulärer Teil der Ausbildung, sondern freiwillig“, sagt er. Von seiner Zeit hier erhofft sich der Nordländer neue Perspektiven für die Arbeit, andere Herangehensweisen kennenzulernen. „Und es wird sicher Spaß machen.“

Cora Meyer