Bad Doberan

Sie sind täglich zwischen Neubukow, Kühlungsborn, Satow und Rostock im Einsatz: Vom Landkreis Rostock beauftragt fahren die Mitarbeiter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) von Bad Doberan und Neubukow aus zu Hilferufen in die Region. Längst wird die 112 aber nicht mehr nur für lebensbedrohliche Notfälle gewählt.

Nach 24 Stunden ist Schichtwechsel beim Team vom Rettungstransportwagen (RTW) und dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF). Matthias Giebner, Johanna Fischer und Jörg Mühring nehmen um 7.30 Uhr die Piper von den Kollegen entgegen, besprechen die Lage. Dann geht es zu den Fahrzeugen. Zu Schichtbeginn wird immer alles geprüft. Ist der Defibrilator ladebereit, die Sauerstoffflasche fürs Beatmungsgerät voll, die Medikamente aufgefüllt? „Wir prüfen, ob alle Materialien da sind. Ob Bremse und Licht funktionieren“, erläutert Johanna Fischer. Griffe und Flächen werden desinfiziert.

Jörg Mühring greift sich den Defibrilator. „Der Gerätecheck am Anfang ist wichtig, weil wir nie wissen, wann ein Einsatz kommt“, sagt der Dienststellenleiter und schaltet das Gerät ein, guckt ob ausreichend Defi-Papier drin ist und setzt einen Schock ab. Alles funktioniert. Der Check wird im System gespeichert, die Daten aber auch ausgedruckt für die Dokumentation. So ist sichergestellt: zu Schichtbeginn war das Gerät einsatzfähig. Ähnliches Prozedere beim Beatmungsgerät.

Notruf während der Fahrzeugkontrolle

Während Jörg Mühring den Inhalt des Notfallkoffers beim NEF prüft, desinfizieren Johanna Fischer und Matthias Giebner den RTW als der Notruf auf dem Piper eingeht. „Varizenblutung am Bein in Vorder Bollhagen“, sagt die 22 Jahre alte Notfallsanitäterin. Der RTW fährt los. Das NEF kann in der Garage bleiben, wird im Notfall nachalarmiert. Der Notarzt hat einen größeren Einzugsbereich von Neubukow, Rerik über Satow bis teilweise nach Rostock rein, erläutert Mühring. Ist dieser im Einsatz muss der nächste Notarzt aus Kessin gerufen werden.

Mit Blaulicht geht es zum Einsatzort. Die Sanitäter finden den Mann im Sessel sitzend, das Bein hochgelegt, am Knöchel ein Verband. Das Blut habe gespritzt, ihm sei schwarz vor Augen geworden, er habe nicht gewusst, was er machen sollte, schildert Johanna Fischer nach dem Einsatz. Der Verband wurde gewechselt, Blutdruck gemessen, Protokoll geschrieben. Ins Krankenhaus musste er nicht. „Eine Varizenblutung ist eine blutende Krampfader. Durch den Blutverdünner kommt dann mehr Blut aus der Wunde“, schildert die Notfallsanitäterin. Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Per Funk wird der Leitstelle mitgeteilt, dass es eine „BvO“ gab – eine Behandlung vor Ort – und der RTW wieder frei ist.

Hemmschwelle 112 zu wählen, ist gesunken

Solche Einsätze seien nicht selten, fallen aber eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich des Rettungsdienstes. „Wir sind da, um lebensbedrohliche Zustände zu erkennen und gegenzusteuern“, sagt Jörg Mühring. „Die Hemmschwelle, die 112 zu wählen, ist gesunken. Natürlich ist es für den Patienten dramatisch, wenn er Schmerzen hat. Früher wurde aber eher der Hausarzt aufgesucht“, so Mühring. „Wir fahren viele Einsätze, die was für den Hausarzt wären.“

26 Mitarbeiter zählt der ASB-Rettungsdienst in Bad Doberan und Neubukow. Seit November 2017 ist Notfallsanitäterin Johanna Fischer dabei. Nach dem Bundesfreiwilligendienst auf der Intensivstation in Rostock sei ihr klar geworden, sie bringe die Patienten lieber ins Krankenhaus, so die 22-Jährige. Mathias Giebner ist Quereinsteiger. Der 31-Jährige hat vor drei Monaten seine Sanitätsausbildung abgeschlossen. „Ich hatte Lust auf Veränderung“, sagt er. Der Kritzmower war vorher im Familienbetrieb in der Gastronomie tätig. „Ich kann gut mit Menschen umgehen und der Job ist abwechslungsreich. Ich weiß nie, was im Dienst passiert“, erzählt er.

Innerhalb von 24 Stunden rückt der Rettungsdienst im Durchschnitt acht bis neun Mal aus. Es gebe aber auch Tage, da würden 14 und mehr Einsätze gefahren, so Mühring. Vor allem im Sommer. Die guten Zahlen im Tourismus wirken sich auch auf die Notrufe aus – mehr Menschen müssen versorgt werden. Kurz nach halb zwölf kommt der zweite Notruf für Johanna Fischer und Matthias Giebner rein. Auf dem Piper wird der Ort, der Name des Patienten und kurz die Ursache für den Notruf angegeben. Eine Frau sitze verwirrt in einer Arztpraxis. Die beiden Sanitäter rücken aus. Nicht das letzte Mal in ihrer Schicht.

Levien Anja