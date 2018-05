Bad Doberan

12 bis 14 Rennen sollen beim diesjährigen Ostseemeeting am 4. August auf der Galopprennbahn Bad Doberan (Landkreis Rostock) ausgetragen werden. Erstmals in der Nachwende-Geschichte der traditionsreichen Bahn an nur einem Renntag. „Mit dem 4. August haben wir einen Termin gefunden, an dem auf den großen Rennbahnen in Deutschland Pause ist. Dann haben wir die Chance, die Spitzen-Rennställe und Star-Jockeys nach Bad Doberan zu locken. Das hat aber - mit vergleichsweise hohen Preisgeldern und Züchterprämien - seinen Preis. Sonst kommen sie nicht“, sagt Rennvereins-Präsident Volker Schleusner. Mehr sei beim derzeitigen Sponsoren-Potenzial nicht möglich, wolle man rentabel wirtschaften.

„Klasse statt Masse“, so beschreibt Schleusner das neue Format der Renntage. Er ist sicher, dass es zum Publikumsmagneten wird. Einen Familientag soll es am 5. August auf der Rennbahn geben. Ohne Vollblüter-Rennen und Wettschalter, dafür aber mit Angeboten für die ganze Familie und einer Präsentation der breiten Palette des Pferdesports in MV. Mit Rennen vom Shetland-Ponys bis zu imposanten Kaltblütern. Pferdehöfe in MV und Nachbarländern, die dabei sein wollen, können sich ab sofort unter www.galopprennbahn-doberan.de informieren. Dort gibt es auch das Anmeldeformular.

Werner Lutz