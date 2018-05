Neubukow

Pflegeschnitt und Totholzentfernung: Bereits seit Dienstag finden in Neubukow intensive Baumpflegearbeiten statt. Mitarbeiter der Firma Baumdienst Weymann GbR sind noch bis etwa Mitte Juni im Stadtgebiet unterwegs. Am Mittwoch arbeiteten sie an der Reriker Straße. Blattwerk und Äste werden abgeschnitten, am Boden zusammengefegt und anschließend gehäckselt.

„Die Baumpflegearbeiten finden nicht nur in der Reriker Straße statt, sondern auch am Mühlentor, in der Wismarschen Straße sowie in anderen Teilen der Stadt, wo wir spontane Probleme haben wie am Amtsgarten“, teilte Bürgermeister Roland Dethloff mit.

Levien Anja