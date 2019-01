Kühlungsborn

Eine Serie von Überfällen hat das Ostseebad Kühlungsborn seit Dezember in Atem gehalten. Jetzt konnte der Täter gefasst werden – dank der Mithilfe der Betroffenen. Der 18-Jährige, der am Sonntagabend erneut einen Imbiss in der Neuen Reihe überfallen wollte, hat laut Polizei die Taten gestanden. Ein 20-Jähriger, der zwischenzeitlich im Zusammenhang mit den Überfällen stand und in Untersuchungshaft war, wurde freigelassen.

Sonntag, gegen 18.30 Uhr, sei ein Mann mit einer gezogenen Pistole in den Imbiss in der Neuen Reihe in Kühlungsborn gekommen, teilt Polizeisprecher Gert Frahm mit. „Er drohte, zu schießen und wollte Geld haben.“ Er habe nicht bemerkt, dass jemand hinter ihm den Imbiss betrat, der ihn überwältigte. Zu dritt hätten sie den Mann festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Wie sich herausstellte, habe es sich bei der Pistole um eine Softairwaffe gehandelt. „Die sehen täuschend echt aus“, sagt Gert Frahm und würden Kügelchen verschießen.

Betreiber hat mit Überfall gerechnet

Die Waffe des Täters habe echt ausgesehen, sagt Artur Baveyan, der mit seiner Familie das „Grill House“ in der Neuen Reihe betreibt. „Gerade deshalb war es von uns auch sehr riskant, den Täter zu überwältigen. Aber ich wollte, dass es aufhört mit den Überfällen. Irgendwie habe ich vorher geahnt, dass er auch zu uns kommen würde. Zwei Läden wurden in Kühlungsborn schon überfallen, dieses Mal hat er sich den falschen Imbiss ausgesucht“, sagt Artur Baveyan.

Den 18-Jährigen, der mit einem bunten Schal vermummt und einer Pistole in der Hand, den Laden betreten habe, hätten er und sein Sohn sofort erkannt. „Ich kenne ihn noch aus der Schule“, erinnert sich Arturs 19-jähriger Sohn, Georg Injighulyan. Er habe vom Täter unbemerkt den Laden durch eine Hintertür verlassen können und sofort bei der Polizei angerufen. „Aber der Beamte am anderen Ende hatte es nicht so eilig, antwortete ganz langsam und wollte erst mal meinen Namen notieren“, berichtet der Sohn.

Artur Baveyan und sein Sohn Gregor haben den Imbiss-Räuber überwältigt und festgehalten bis die Polizei eintraf. Quelle: Rolf Barkhorn

Artur Baveyan habe indes im Inneren des Imbisses versucht, auf den Täter einzureden und ihn von seinem Vorhaben abzubringen, schildert er. Doch der habe ihm weiter die Waffe vorgehalten und forderte die Herausgabe von Geld. „Dann kam Georg zur Tür rein und packte von hinten zu und ein Gast, der im Imbiss saß, half uns dabei“, berichtet Artur. Vereint hielten sie den kräftigen jungen Mann fest, bis die Polizei eintraf. Imbissinhaberin Kristina Injighulyan, Arturs Lebensgefährtin, konnte ebenfalls unbemerkt das Geschäft verlassen und rief von der benachbarten Tankstelle aus auch bei der Polizei an. Ihnen gegenüber habe der überwältigte Täter dann zugegeben, dass er auch die anderen beiden Läden in Kühlungsborn überfallen habe, berichten Vater und Sohn.

Dritter Imbiss-Überfall

Es ist der dritte Überfall auf einen Imbiss seit dem 19. Dezember 2018. An dem Tag war ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Doberaner Straße mit einem Messer bedroht worden. Bei dem Versuch, den fliehenden Täter aufzuhalten, war er laut Polizei verletzt worden. Der Unbekannte konnte mit der Tageseinnahme entkommen.

Am 4. Januar hatte ein Mann dann versucht, den direkt danebenliegenden Imbiss zu überfallen. Mit einem gezückten Messer forderte er gegen 18 Uhr von einem Mitarbeiter hinter dem Verkaufstresen Bargeld aus der Kasse. Wie die Polizei damals mitteilte, weigerte sich der Mitarbeiter des Imbisses, Bargeld herauszugeben und versuchte, den Täter zu überwältigen. Dieser konnte aus dem Imbiss flüchten. Der Mitarbeiter und zwei Zeugen verfolgten den Angreifer. Er entkam ihnen jedoch in der Strandstraße.

Wie Polizeisprecher Gert Frahm mitteilt, habe es zudem Ende November einen Raubüberfall auf eine 32 Jahre alte Frau gegeben, bei dem 35 Euro gestohlen wurden.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen aufgrund der vier Raubstraftaten gegen mehrere Tatverdächtige ermittelt. „Ein 20-Jähriger befand sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft“, teilt Gert Frahm mit. Nachdem der 18-Jährige die drei Imbiss-Überfälle gestanden habe, sei der 20-Jährige freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft habe zudem die Freilassung des 18-Jährigen angeordnet.

Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) lobt vor allem den Mut des Inhabers und seines Sohnes, die den Täter überwältigt und festgehalten haben. „Dass Täter durch die Opfer selbst gestellt werden, ist nicht zu empfehlen. Aber in diesem Fall hat die Zivilcourage funktioniert. Wenn damit auch die Überfallserie in Kühlungsborn beendet ist, wäre das sehr beruhigend.“

Anja Levien und Rolf Barkhorn