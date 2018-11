Bartenshagen

Freie Fahrt für Radfahrer von Parkentin zur B 105: Der neu gebaute Radweg entlang der Kreisstraße ist am Mittwoch freigegeben worden. Für etwa eine Million Euro war in diesem Jahr der Lückenschluss entstanden. Dafür hatte Bürgermeisterin Gabriele Kalweit sich immer wieder eingesetzt.

„Das hat lange gebraucht. Ich habe gut 20 Jahre gekämpft“, sagt Kalweit. „Der Radweg ist ein wichtiger Anschluss vom Hinterland an die Küste.“ Wie wichtig die Verbindung sei, sei deutlich geworden als die Asphaltdecke drauf war. Sofort seien die ersten darauf unterwegs gewesen. „Auf der Straße ist viel Verkehr. Es geht hier auch um Sicherheit“, sagt Kalweit. Zudem sei das Hinterland jetzt auch touristisch besser erschlossen.

2500 Fahrzeuge täglich auf der Kreisstraße 8

2500 Autos fahren täglich auf der Kreisstraße. Doch bis ein parallel verlaufender Radweg gebaut wird, vergehen gut 20 Jahren. „Lange, lange musste die Gemeinde warten“, sagt Landrat Sebastian Constien (SPD), der sich unter anderem an den Widerstand von Naturschutzverbänden erinnert als für den Bau Weiden gefällt werden sollten. Dann habe sich herausgestellt, dass unter den Bäumen Leitungen verlaufen. Die Bäume mussten weichen, da die Leitungen auf Dauer beschädigt würden. Er hoffe, dass der Weg rege genutzt werde, gehe aber davon aus.

Zusammen mit Landrat Constien und Thomas Müller vom Straßen- und Tiefbauunternehmen Strabag schnitt Bürgermeisterin Gabriele Kalweit (M.) symbolisch das Band für die Freigabe durch. 2,6 Kilometer ist der neue Radweg lang. Von der B105 können Radfahrer jetzt bis zum Tannenweg nach Rostock durchfahren. Mit einer Einschränkung: In Parkentin gibt es noch keinen Radweg. Der sei in der Planung und kommt auch noch, verrät Helmut Titzler vom Straßenbauamt in Güstrow.

Anja Levien