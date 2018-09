Reddelich

Große Freude für die Obstarche in Reddelich: Die Gemeindevertreter stimmten jetzt einem Antrag des Kulturvereins für Reddelich und Brodhagen zu, einen Obstwanderweg zu schaffen. Der zukünftige Lehrpfad soll sich zwölf Kilometer über die Gemeinden Reddelich, Brodhagen und Ober-Steffenshagen auf bereits vorhandenen Land-, Wander- und Fußwegen erstrecken. „Es werden keine neue Wege dafür gebaut“, betont Dr. Silvia Kastell, Koordinatorin der Obstarche. „Und wir verbinden die bereits vorhandenen Streuobstwiesen miteinander.“

Darüber hinaus werde der Lehrpfad kindgerecht sein. „Wir möchten besonders Schulklassen und Familien mit Kindern ansprechen“, erklärt Kastell. Entlang des Weges werden Spiele-, Lern- und Kletterobjekte stehen, sind unter anderem ein Baumtelefon, Kugel-Labyrint, Federwipper und Xylophon geplant. An 500 Obstbäumen werden Tafeln mit Sortenbeschreibungen angebracht. „Rast-und Sitzplätze sollen an besonders attraktiven Orten entstehen“, so Kastell. „Wir möchten den Obstwanderweg für nationale und internationale Gäste öffnen. Deshalb werden die Informationen im Internet und auf Flyern in verschiedenen Sprachen gehalten sein.“

Lehr-Projekt soll am 1. März 2019 starten

Das Projekt sei „eine gute Sache“, meint auch Reddelichs Bürgermeister Ulf Lübs. „Und die Gemeinde steht dahinter – es sind ja unsere Flächen, eine bessere Nutzung können wir uns gar nicht wünschen.“ Sollte der Obstlehrpfad bewilligt werden, ist der Startschuss für den 1. März 2019 geplant – bis Ende 2020 ist das Vorhaben angedacht.

Jetzt wird zunächst der Antrag zur Finanzierung vorgelegt. Das Geld käme im Falle eines Zuspruchs vom Kultusministerium MV und aus Mitteln der „Leader“-Förderung. Die Obstarche ist ein gemeinnütziges Projekt des Kulturvereins für Reddelich und Brodhagen. Seit 2014 haben die Mitglieder mehr als 600 Obstbäume mit historischen Sorten auf Streuobstflächen der Gemeinde Reddelich gepflanzt. Die Obstarche ist jetzt auch offizieller Erhalter alter Obstsorten des Pomologen-Vereins.

Am 29. September findet von 9 bis 16 Uhr der dritte Gartenflohmarkt zu Gunsten der Obstarche statt, wofür noch Händler gesucht werden. „Unsere Schirmherrin, Sozialministerin Stefanie Drese, und Landwirtschaftsminister Till Backhaus werden um 13 Uhr vor Ort sein“, verspricht Silvia Kastell. „Till Backhaus wird dabei auch einen Patenbaum setzen.“

Neues Gerätehaus für die Feuerwehr

In ihrer Sitzung am Montagabend machten die Gemeindevertreter zudem den Weg für ein neues Feuerwehrgerätehaus frei – ein entsprechender Auftrag ging an das Planungsbüro Buttler Architekten GmbH aus Rostock. Der zweigeschossige Zweckbau mit einer Nutzfläche von rund 385 Quadratmetern soll im Gewerbegebiet in Reddelich stehen: eine Fahrzeughalle mit zwei Einstellplätzen, ein Sanitär- und Umkleidebereich, Technikraum, Werkstatt- und Trockenraum, Büro- und Schulungsräume sowie ein separater Lagerraum. Außerdem wird ein Hydrant im Bereich der Bushaltestelle an der B 105 errichtet. Weitere sind in Planung, dazu bekommt die Feuerwehr ein neues elektronisches Ladegerät.

Moderne Leuchten, ausgebesserte Straßen

Darüber hinaus sollen in der Gemeinde nach und nach mehr als 40 alte Betonmasten gegen moderne Stahllichtmasten getauscht werden – allerdings wegen hoher Kosten in abgespeckter Form. So werden am Heiriet sieben verschlissene Masten durch stabile Exemplare ersetzt, weitere in der Glashäger Straße. Auch bei Straßenreparaturen mussten Abstriche wegen ungeplant hoher Kosten gemacht werden. So sollen die Dorfstraße und der Bollhäger Weg in Brodhagen, die Alte Dorfstraße in Reddelich, Schaulbarg, Am Heiriet sowie die Glashäger Straße in Reddelich ausgebessert werden. Die Angebotssumme für die Reparaturen beläuft sich auf gut 40 000 Euro.

Sabine Hügelland