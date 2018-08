Rerik

Das war mal ein Statement: Gut 150 Fahrzeuge beteiligten sich am Sonntagnachmittag an einem kurzfristig angemeldeten Autokorso durch das Ostseebad Rerik. „Ziel der Fahrt ist zu zeigen, was das Verkehrskonzept der Fundus-Gruppe für die Zufahrt zur Halbinsel Wustrow bedeutet“, erklärte Initiatorin Heike Hanisch.

Hintergrund: Nach Plänen von Anno August Jagdfeld und seiner Entwicklungs-Compagnie Wustrow (ECW) sollen auf der Halbinsel Wustrow 550 Wohneinheiten, ein Luxushotel, Café, Restaurant und Boutiquen entstehen. Doch vor allem gegen den zu erwartenden Verkehr gibt es Widerstand – die Reriker Stadtvertretung hatte sich jüngst gegen ein entsprechenden Verkehrskonzept ausgesprochen. Darüber hinaus hatte Heike Hanisch gemeinsam mit Mitstreiterin Maria Pinkis eine Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren gestartet. Ihr Ziel: Die Schließung des Wustrower Halses für Fahrzeuge. 1500 Signaturen sind so bereits zusammengekommen.

„Selbst eine von der ECW angedachte Einbahnstraßen-Regelung würde dazu führen, dass in Spitzenzeiten etwa alle sieben Sekunden ein zusätzliches Auto an den Häusern vorbeifährt“, rechnete Hanisch vor. „Und da ist der Bau- und Lieferverkehr noch gar nicht mit eingerechnet – das kann kein Reriker und auch kein Feriengast wollen.“ Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) zeigte sich beeindruckt: „Wenn ich das richtig verstehe, machen sich die Leute Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder – von mangelndem Engagement kann hier keine Rede sein.“

Der gestrige Autokorso werde erst der Anfang sein, versprach Heike Hanisch: „Unsere Aktionen werden so lange weitergehen, bis ein endgültiges Verbot gegen den Kraftfahrzeugverkehr nach Wustrow gilt.“len

Plottke Lennart