Rerik

Seeräuber-Kinderbad, Fitnessbereich und Wellnessangebot: Auf dem Gelände des Campingplatzes Ostseecamp „Seeblick“ in Rerik wird ein Sanitärgebäude komplett umgebaut und erweitert. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gang. „Es war einfach nicht mehr modern genug“, sagt Volkmar Lange, einer der Gründer. „Die Ansprüche der Camper haben sich verändert. Heute geht man einfach nicht mehr nur duschen und fertig.“ Die Urlauber achteten bei einem Campingplatz zuerst auf die Qualität der Sanitäranlagen. „Dann erst kommt alles andere.“ Das Haus ist im Jahr 1991 errichtet worden. Nun wird es komplett entkernt, massiv erweitert und mit neuer Sanitärtechnik ausgestattet. „Nach 28 Jahren war es einfach verschlissen und nicht mehr zeitgemäß.“ Neu- und Anbau sehen nun viel Luft, Licht und Raum vor, unter anderem durch eine sichtbare Dachkonstruktion aus Holz.

Gäste haben höhere Ansprüche

Eine mit fünf Sternen vom ADAC klassifizierte Anlage, wie das Ostseecamp, habe heutzutage das gleiche Niveau wie ein Hotel. Das neue Gebäude werde deshalb auch über Privatbäder verfügen, die Urlauber während ihres Aufenthalts exklusiv mieten können. „Da können sie dann auch ihren Bademantel hängen lassen“, sagt Volkmar Lange, der für den Bau zuständig ist.

Besonders begeistert ist er von dem geplanten Kinderbad. Dafür haben die Betreiber der Campinganlage extra eine holländische Spezialfirma engagiert. „Die Kinder werden überwältigt sein. Die Waschbecken sehen zum Beispiel aus wie kleine Schatzkisten.“ Außerdem werde es im Untergeschoss des angebauten Turms einen Spielplatz geben. Auch hier seien Piraten das Thema. Im Obergeschoss entsteht die Sauna. „Sie ist etwas kleiner als die bisherige Sauna auf dem Gelände.“

Der Kernpunkt des Gebäudes aber soll der Fitnessbereich werden. „Danach haben Gäste schon seit Jahren gefragt. Es wird höchste Zeit, dass wir diesem Trend folgen“, sagt Volkmar Lange. Um das Wohl der sportlichen Gäste werden sich Physiotherapeuten kümmern. „Außerdem haben wir gerade einen neuen Chefanimateur eingestellt.“ Zunächst sei vorgesehen, dass die Besucher allein trainieren. Je nachdem, wie das Angebot angenommen wird, könnten aber auch Kurse organisiert werden.

Investition vom Land gefördert

Die Animation ziele hauptsächlich auf die Kinder ab. „Wir haben mindestens 30 000 Kinder im Jahr bei uns, sie machen ein Drittel der Gesamtzahl aus. Deshalb investieren wir in diese Richtung“, sagt der Mitgründer. Und zwar nicht wenig. Um die 800 000 Euro stecken die Betreiber in den Bau. In dem Haus wird es auch Waschmaschinen und Kochgelegenheiten geben. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben mit knapp 189 000 Euro. Das Geld stammt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Mitteln des „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE). „Mit dem Vorhaben werden 20 Dauerarbeitsplätze gesichert“, sagt der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe ( CDU).

Fertigstellung bis Saisonbeginn

Der Um- und Anbau soll bis zum 29. März abgeschlossen sein. Dann eröffnet das Ostseecamp wieder. „Solche Arbeiten müssen wir in den Wintermonaten durchführen, im Sommer ist das unmöglich.“ Im Juli und August sei der Platz ausgebucht. „Da können wir den Besuchern nicht zumuten, dass zum Beispiel schon morgens jemand sägt.“

Viele Urlauber kommen inzwischen mit dem Wohnmobil. „Damit sind sie flexibler“, sagt Volkmar Lange. „Sie bringen dann Fahrräder oder Elektroroller mit und erkunden die Umgebung.“ Gerade Camper seien sehr agil. Das sei mit ein Grund für den neuen Fitnessbereich. Er soll für die Camper bis um 22 Uhr frei verfügbar und kostenlos nutzbar sein.

Viel Platz für Urlauber Die Campingplatzanlage liegt direkt am Steilufer östlich des Ostseebades Rerik und ist mit fünf Sternen klassifiziert. Auf einer Fläche von etwa zehn Hektar sind 400 Stellplätze für Wohnmobile, -anhänger und Zelte. Außerdem gibt es 40 Bungalows, Mobilheime und Appartements, die Urlauber Mieten können. Dort sind 176 Betten vorhanden. Dem Online-Bewertungsportal Camping.info zufolge gehörte der Campingplatz Ostseecamp „Seeblick“ im Jahr 2018 zum dritten Mal in Folge zu den 100 am besten bewerteten Campingplätzen in Europa.

Cora Meyer