Mit „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ startete Dienstag um 18 Uhr das neue Kino im Campingpark Rerik in die Saison. Der Film, nach einem Kinderbuch von Michael Ende, hatte erst im März dieses Jahres seine Weltpremiere im Cinestar-Kino am Potsdamer Platz in Berlin und hat mit 25 Millionen Euro eines der größten Budgets in der deutschen Filmgeschichte überhaupt.

Zur Galerie 70 bequeme Sitzplätze, moderne Kinotechnik – im Ostseebad Rerik werden ab sofort wieder die neuesten Kinofilme gezeigt – im Campingpark an der Straße am Zeltplatz.

Ganz so gigantisch verlief sein Start im neuen Kino in Rerik nicht. Zwölf Camper, darunter einige Kinder, wollten den Streifen sehen, den Kino-Betreiber Peer Kretschmar zur Abendbrotzeit und bei noch bestem Strandwetter zeigte. Dennoch war der Kino-Enthusiast ganz zufrieden. „Das wird noch. Das neue Angebot muss sich erst noch herumsprechen. Und da sind ja jetzt auch noch die vielen WM-Spiele im TV oder beim Public Viewing“, kommentierte er den Start seines neuen Ostseekino-Ablegers. Kretschmar betreibt als Stammhaus das Ostseekino in der Kühlungsborner Waldstraße und in der Sommersaison – die Spielzeit hat gerade begonnen – das Open-Air-Kino im Strandkorb am Strand hinterm Hafen des Ostseebades. Und er sorgt bei Bedarf auch für das Grand Hotel Heiligendamm für Kino am Strand. Jetzt kam Rerik als neuer Standort dazu.

„In dem großen Zelt, das für alle möglichen Freizeitangebote im Campingpark steht, hatte ich schon in den zurückliegenden Jahren hin und wieder Filme gezeigt. Im vergangenen Herbst ergab sich dann jedoch die Gelegenheit, daraus etwas Dauerhaftes zu machen“, sagt er. Kretschmar konnte zwei große Anhänger von dem Betreiber eines mobilen Kinos kaufen, der in der Gegend um Boltenhagen unterwegs war und aufhörte. „Die Anhänger – ausgestattet mit 70 bequemen Polstersitzen mit viel Beinfreiheit – sind so gebaut, dass sie – nebeneinandergestellt und ohne innere Seitenwand – einen Kinosaal bilden“, erklärt er das einfache, aber pfiffige Prinzip. Dazu kam das Auto mit der Vorführtechnik und einem kleinen Verkaufstresen. „Gespielt wird mit neuester Projektionstechnik“, erklärt Kretschmar, der allein dafür gut 30000 Euro investierte.

Heute steht um 18 Uhr „Die kleine Hexe“ auf dem Programm, um 20 Uhr wird „Tanz ins Leben“ gespielt. Sonnabend gibt es gleich drei Filme: ab 16.30 Uhr „Biene Maja 2“, ab 18 Uhr „I feel pretty“ und ab 20 Uhr „Papst Franziskus“.

„Ich bin sehr froh darüber, dass sich Peer entschlossen hat, an gleich mehreren Tagen in der Woche regelmäßig Kino im Campingpark zu machen. Das ist ein Angebot, dass nicht nur unseren Campingpark, sondern das ganze Ostseebad Rerik und die Umgebung bereichert. Denn das Kino ist öffentlich – wer kommen möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt Campingpark-Betreiber Jörg Bläsing.

Bis zum Beginn der 1990er Jahre hatte Rerik ein Kino in der Strandstraße. Wie viele andere kleine Häuser machte es in der unmittelbaren Nachwendezeit dicht. Von den Kleinen haben nur wenige Enthusiasten wie Peer Kretschmar überlebt. „Das Stammhaus in Kühlungsborn ist mit gut 30000 Besuchern im Jahr die Basis. Aber um finanziell solide wirtschaften und auch um weiter investieren zu können, sind mehrere Standbeine nötig“, sagt er. Wie jetzt das neue Kino auf dem Campingpark in Rerik.

Den Zuschauern hat die Premiere gefallen. „In der DDR-Zeit, als die Campingparks noch Zeltplätze hießen, war so ein Angebot in einer Wellblech-Baracke normal und sehr beliebt. Schön, dass es das wieder gibt – nur diesmal viel komfortabler“, sagte beispielsweise Jutta Rosenthal aus Thüringen.

Lutz Werner