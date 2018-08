Rerik

Singend schritten kostümierte Gestalten am Sonnabendabend zwischen Gaststättenbesuchern zur Haffplatz-Bühne. „Sagenhaft“ was in Rerik geschah: Zwölf Schauspieler von neun der 19 Bühnen des Landesverbandes Freier Theater MV brachten verschiedene Sagen nach Rerik. Das 14. Kleine Theaterfestival von Freitag bis Sonntag war ein Potpourri aus kurzer, musikalischer Erzählkunst, die gespickt war mit Humor, künstlerischem Können und sehr kreativen Requisiten.

Die Zuschauer erfuhren unter anderem etwas über die Hecht-Sage, die Wassermuhme, Mutter Hidden von Hiddensee, die Bernsteinfee, den Lindwurm und gierige Müllersleut. Jürgen Wicht, der künstlerischen Leiter des Festivals schlüpfte in eine Rolle als pensionierter Lehrer und bog mit seiner ebenso überkorrekten „Gattin“ auf der Bühne die Sage „Die grüne Glocke im Schweriner See“ nach seiner Fasson zurecht. Die Inszenierung von „Sagenhaft“ mit Geschichten aus dem Norden war eine Gemeinschaftsproduktion von Mitgliedern des Landesverbandes Freier Theater MV. Wicht bezeichnete sie als Höhepunkt des Kleinen Theaterfestivals. Doch auch die anderen Aufführungen waren gut besucht: „Tagsüber kamen zwar wegen der Hitze etwas weniger als sonst, aber dennoch an die 150 und sie schauten sich die Stücke bis zum Schluss an. Abends waren es jeweils um die 300“, so Jürgen Wicht.

Stammgäste und Spontanbesucher

Viele Gäste sind seit Jahren echte Fans des Festivals. „Wir sind das vierte Mal dabei“, sagte Harald Funke. „Die Atmosphäre mit Blick zum Haff, draußen sitzen und Theater genießen, das gefällt uns“, so der Reddelicher. „Wir hatten das aus der Zeitung erfahren und sind spontan wegen der Aufführung hergekommen“, so Sabine Peters aus Wismar. „Das ist total idyllisch hier, nicht zu groß aufgezogen.“ Von Kerstin Rosanski spielte eine Freundin mit: „Um dabei sein zu können, haben wir unseren Urlaub so gelegt.“

Drei Tage dauerte das Festival, auf dessen Bühne sieben Aufführungen stattfanden und wo kleine Schweinchen, Rumpelstilzchen, Großväter, Müller, ein Angsthase, eine nach Liebe Suchende und auch die Langnase Cyrano de Bergerac, Einzug hielten. Die Reriker Kurverwaltung als Veranstalter stellte die Bühne, die 60 Bänke und die Werbung zur Verfügung. „Es waren wieder unterhaltsame Theaterstücke für Groß und Klein von sehr guten Künstlern aus unserem Land zu sehen. Den Rerikern und seinen Gästen hat es viel Spaß gemacht“, sagte die Leiterin der Kurverwaltung Stefanie Quaas, die mit Mann und Sohn zu „Sagenhaft“ kam. „In Zusammenarbeit mit dem Landesverband Freier Theater MV können wir ein kleines Festival bieten, das es so nur im Ostseebad Rerik gibt. Darauf können wir stolz sein.“

Veranstaltungen sind kostenfrei

Kostenfrei konnte die Besucher alle Veranstaltungen nutzen. „Die Stimmung war immer sehr schön“, so Jürgen Wicht. „Sagenhaft“ war in abgewandelter Form vor wenigen Jahren bereits in Rerik zu sehen: „Wir haben Neues reingebracht, damit es für die Zuschauer auch weiterhin interessant bleibt und so hatte auch dieses Stück wieder für uns Premierencharakter.“ Lang anhaltender Applaus war den Schauspielern nach der Aufführung von „Sagenhaft“ sicher.

Levien Anja