Heiligendamm

Der Steg unter dem Alexandrinencottage in Heiligendamm wird auch in diesem Jahr nicht saniert. Wie Bürgermeister Thorsten Semrau (parteilos) im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus mitteilte, müsse die Ausschreibung aufgehoben werden. Das Geld, welches für die Sanierung eingeplant war, reiche nicht aus, da das Ausschreibungsergebnis drei Mal so hoch war. „Wir gehen die Sanierung im nächsten Jahr noch mal an“, sagte Thorsten Semrau. Der Steg war nach einem Sturm stark beschädigt worden und wurde notrepariert. Er ermöglicht den Spaziergang am Strand von Heiligendamm in Richtung Kühlungsborn und soll auf beiden Seiten um 50 Meter erweitert werden.

Levien Anja