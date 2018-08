Neubukow

Rückwirkend ab dem 1. Juni werden die dauerhaft in die Stadt Neubukow zugezogenen Bürger sowie alle Neugeborenen des Ortes mit einem Willkommenspräsent begrüßt, das ihnen der Bürgermeister persönlich überreicht.

Am Donnerstag hatte diese besondere Geste Premiere. Rathauschef Roland Dethloff (parteilos) begrüßte ein ehemals Bastorfer Paar in seiner Stadt. Marita und Klaus Petschow (beide 64) erhielten somit einen wappengeschmückten textilen Neubukow-Beutel, einen Stadtplan sowie einen Einkaufsgutschein eines örtlichen Baumarktes in Höhe von 50 Euro.

Für Neugeborene gibt es ein einzigartiges Lätzchen, auf dem in besonderer Gestaltung zu lesen ist: „Ich bin Neubukower“.

Hoppe Thomas