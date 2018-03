Schützen wählen neuen Vorstand

Neubukow. Der Neubukower Schützenverein hat auf seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Peter Mahlmeister ist neuer Vorsitzender des 80 Mitglieder starken Vereins. Marco Wolter wurde zum Stellvertreter gewählt. Ebenso im Vorstand: Claudia Pfeiffer, Petra Wagner und Christin Dinter.

Zuvor zog der bisherige Vorsitzende Berthold Lück eine kurze Bilanz, die insgesamt recht positiv ausfiel. Der Verein hat gegenwärtig 80 Mitglieder, darunter 14 Frauen. 38 Mitglieder sind älter als 60 Jahre alt.

Der Schützenverein hat besonders im vergangenem Jahr viel zur Verbesserung und Modernisierung der Schießanlagen und Räumlichkeiten geleistet, heißt es in dem Bericht. Dazu haben die Vereinsmitglieder bis jetzt 1710 Arbeitsstunden unentgeltlich investiert. „Einige Mitglieder haben an die 100 Stunden hier gearbeitet, aber wir sind noch nicht fertig, es ist noch genug in diesem Jahr zu tun“, sagte Berthold Lück. Alle sind also angesprochen, führte der Vorsitzende aus. All diese Arbeiten dienten der Verbesserung der sportlichen Ausbildung und des Wohlfühlens im Verein.

Schützen holten 43 Titel im vergangenen Jahr

„Die Leistungen unserer Schützinnen und Schützen konnten sich im Kreis-und Landesverband im vergangenem Jahr sehen lassen“, heißt es im Vorstandsbericht. Auch beim Stadtfest hat sich der Schützenverein wieder eingebracht. Zwei Schießstände bereichert die Angebote für die Besucher auf dem Festplatz.

Der Sportleiter des Vereins Marco Wolter konkretisierte die Leistungen im sportlichen Bereich. „Unsere Damen und Herren haben 43 Kreis- und zehn Landesmeistertitel im vergangenem Jahr geholt. Zwei Männer von uns waren bei den Deutschen Meisterschaften dabei“, führte er aus.“ Auch die Kreis-Kinder-und Jugendsportspiele wurden wieder hier bei uns erfolgreich ausgetragen. Zwei Kreismeisterschaften richteten wir aus. Der Wettkampf um den Pokal der Bürgermeisters wurde mit 18 Teilnehmern durchgeführt.“

In einer Ansprache ergriff auch der Bürgermeister der Stadt Neubukow Roland Dethloff das Wort. Er beglückwünschte die Mitgliedern zur guten ehrenamtlichen Arbeit. „Wir werden Euch auch weiterhin unterstützen und hoffen auf Weiterführung der guten Zusammenarbeit. Den Pachtvertrag werden wir mit dem Verein unentgeltlich verlängern und bauen auch künftige auf gutes Miteinander“, sagte er.

Im Schlusswort dankte der neue Vorsitzender Peter Mahlmeister für das Vertrauen und versprach sein Bestes für die weitere Entwicklung des Vereins zu geben. Künftig werde es auch darauf ankommen, junge Leute für den Schießsport zu gewinnen, sagte er. Berthold Lück wurde für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender gedankt.

oz