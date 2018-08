Neubukow

Am Markt von Neubukow keimt die Hoffnung, dass die Schliemannstadt an dieser Stelle wieder einen Schuhladen bekommt. War doch schon vor Jahren das entsprechende Traditionsfachgeschäft von Brigitte Schölkopf in der Kröpeliner Straße verschwunden, dann auch der Schuhladen in der Amtsgartenpassage und es blieb quasi nur ein „Schuhregal“ in der Keneser Straße.

Blick auf die Häuser Am Marktplatz 14 und 15. Links soll noch in diesem Jahr der Neubukower Urfa-Grill einziehen, rechts ist der Laden von Michael Mundt.

Michael Mundt ist der Geschäftsinhaber des Foto-Studios Nord und von „Schuhabdruck“. Quelle: Fotos: T. Hoppe

Seit rund zwei Monaten können aber interessierte Kunden im „Schuhabdruck“ von Michael Mundt im Haus am Markt 15 manchen weiteren Wunsch nach Schuhwerk erfüllen.

„Mein Schuh-Angebot wird von den Neubukowern gut angenommen. Allerdings fehlt mir im Laden eine ausreichende Lagerfläche, denn ich betreibe hier ja noch mein Foto- und Werbe-Geschäft, sowie den Handel mit Trauringen. Jetzt müsste ich ja schon die Herbst- und dann Winterschuhe hier hinstellen“, sagt Michael Mundt dazu.

Zu der Frage, wie das Lagerproblem geklärt wird, möchte der Geschäftsinhaber allerdings noch nichts sagen. Er betont nur noch einmal, dass die Leute wirklich einen Schuhladen in der Stadt haben wollen: „Das wird richtig, richtig gut angenommen. Man merkt das, wenn die Kunden hier reinkommen“. Wie Michael Mundt betont, werde er aber trotz allem insbesondere sein Foto- und Werbegeschäft festigen und ausbauen.

„Ab Ende September werde ich im Waldweg 6 eine Weltneuheit aus den USA anbieten. Dann gibt es bei mit die Möglichkeit Autos flüssig folieren zu lassen. Denn ich bin dann offizieller Partner von Foliatec und betreibe einen entsprechenden Sprühfolienstützpunkt“, erklärt der 38-Jährige und zeigt ein Zertifikat vor, das bestätigt, dass er erfolgreich die Praxisschulung für die professionelle Anwendung von Foliatec-Karosserie-Sprühfolie bestanden habe. „Die Verarbeitung geht schneller und leichter vonstatten, als bei normaler Folie, es wird für die Kunden günstiger – aber man kann die Folie auch wieder abziehen“, ergänzt der Unternehmer.

Nach Informationen der OZ soll sich aber auch eine Zukunftslösung für einen Schuhladen am Markt abzeichnen. Auf Nachfrage bei Beteiligten einer möglichen Kooperation, heißt es allerdings strikt, dass es da noch nichts Spruchreifes gebe. Man verhandele noch.

Geklärt ist dagegen offensichtlich die Mietnachfolge im Nachbarhaus des Mundt-Geschäftes. Dort hatte jahrelang Versicherungsvertreter Mirko Jenß mit der Axa-Filiale gearbeitet. Nachdem dieses Büro gegenüber in den Neubau am Markt eingezogen war, standen die Räumlichkeiten leer.

Noch in diesem Jahr will hier nun das Team des Neubukower Urfa-Grills aus der Keneser Straße mit allem Drumherum einziehen. Das Döner- und Pizzageschäft existiert seit zwölf Jahren in Neubukow und war erst Anfang 2016 von der Wismarschen Straße in die Keneser gezogen.

„Das ist bedauerlich für die Keneser Straße, aber positiv für den Marktplatz“, meint dazu Rathauschef Roland Dethloff (parteilos). Aber wie heiße es immer in der großen Politik? Das werde der Markt selbst regeln.

Wie der Bürgermeister dann noch andeutet, komme mit dem Umzug vielleicht „die eine oder andere Beeinträchtigung wieder in Betracht“: Die Parksituation werde andere Formen annehmen, zudem würde es etwas unruhiger werden.

Ungetrübte Freude bringt Roland Dethloff darüber zum Ausdruck, dass sich bald die letzte Baulücke am Neubukower Marktplatz schließen werde. „Der Bürgermeister freut sich immer, wenn sich in der Stadt der Baukran dreht“, sagt er und meint damit das zweite Wohn- und Gewerbehaus, das der Bauunternehmer Mirko Fedtke am Marktplatz hinterm Rathaus errichten möchte. „Ich hoffe, dass ich in ungefähr vier Wochen dafür vom Landkreis die Baugenehmigung erhalte“, sagt der Kröpeliner zur OZ.

„Es werden hier dann zwei Gewerbeflächen – für ein Eiscafé und einen Frisörladen – sowie dreizehn Wohnungen gebaut“, ergänzt Mirko Fedtke.

Thomas Hoppe