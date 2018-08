Kühlungsborn

Die Wellen rauschen sanft an die Küste, auf dem Wasser versuchen ein paar Stand-up-Paddler, auf ihren Boards das Gleichgewicht zu halten, am Horizont geht hinter einem Zweimaster gerade die Sonne unter – untermalt wird die Postkarten-Szenerie von klangvollen Melodien und treibenden Beats: „Ist ja wie auf Ibiza hier“, sagt Karsten Giersch und wippt in seinem Liegestuhl leicht zur langsam lauter werdenden Musik mit. „Eben nicht!“, widerspricht sein Gegenüber, Kumpel Hans Gorny. „Es ist hier wie in Kühlungsborn!“

Und tatsächlich: Im siebten Jahr seines Bestehens ist das Musik-Event „Sea & Sand“ direkt an der Ostseeküste zu einem Gütesiegel für das Ostseebad geworden. „Wenn man bedenkt, dass wir 2012 mit nur einem Abend angefangen haben“, sagt Koordinator Ronald Eixmann. „Da hat sich die Geschichte schon toll entwickelt.“

Konzept spricht alle Altersgruppen an

Auffällig: Zur kleinen Zeltstadt hinter dem Hafen zieht es nahezu alle Altersgruppen. „Erstmals gab es in diesem Jahr am späten Donnerstagnachmittag ein Set speziell für den Nachwuchs“, sagt Karsten Jurk vom Veranstalter Touristik Service Kühlungsborn GmbH (TSK). „Das Konzept ist auf jeden Fall aufgegangen.“ Apropos Konzept: Den beiden Hauptveranstaltungen am Freitag und Samstag sowie dem gepflegten Ausklang am Sonntag wurde an den Vortagen wie bereits 2017 ein „Beach Club“ vorgeschaltet: elektronische Musik – etwas zurückgenommen – inmitten entspannter Strandatmosphäre mit gepflegter Gastronomie. „Die Leute können hier einfach zusammenkommen und ihre Seele baumeln lassen“, erklärt Ronald Eixmann. „Es geht eben nicht nur darum, an der Ostsee Krach zu machen.“

Und auch bei den Musikern selbst steht „Sea & Sand“ offenbar hoch im Kurs. „Ein unglaublicher Abend am Strand“, meint etwa Alex Christensen, der am Samstagabend den ausverkauften „Beach Club“ hinter dem Hafen zum Beben bringt. Dass die Macher einen DJ seines Kalibers nach Kühlungsborn locken konnten – darauf ist Koordinator Ronald Eixmann schon ein bisschen stolz: „Alex Christensen ist der Ziehvater des Techno in Deutschland – das ist schon eine Hausnummer.“

Musiker der ersten „Sea & Sand“-Stunde sorgen für Gänsehaut

Aber auch Musiker der ersten Stunde sorgen für beste Unterhaltung – und auch ein wenig Gänsehaut: Als DJ Malex-O am Mischpult Melodie und Rhythmus vorgibt, Valerio Lombardi den Bass mit seinen Drums aufnimmt, und schließlich Triple L zum Saxophon greift und inmitten der begeisterten Besucher den Klangteppich mit Live-Musik untermalt – spätestens ab diesem Moment ist auch der letzte Besucher in der „Sea & Sand“-Welt am Kühlungsborner Strand angekommen.

Was den Machern auch in die Karten spielt: „Vor allem an den beiden Haupt-Veranstaltungstagen war das Wetter top“, sagt Karsten Jurk. „Viele Leute waren ohnehin am Strand – und haben den Abend dann bei uns ausklingen lassen.“ Kunststück: Ist Koordinator Ronald Eixmann im Hauptberuf doch promovierter Diplom-Meteorologe . . .

Plottke Lennart