Bad Doberan

Viele Doberaner kennen es noch als Johanneshaus. Als der Sozialdienst der Johanniter die Einrichtung im Jahr 2012 übernahm, änderte sich zwar der Name – geblieben ist ein Ort, an dem Senioren und Pflegebedürftige ein Zuhause finden können. Jetzt feiert das Johanniterhaus an der Thünenstraße 25-jähriges Bestehen. „Wir waren das erste Pflegeheim in Bad Doberan“, sagt Leiter Jochen Arenz. „Seit 1994 halten wir uns am Markt – darauf können wir schon stolz sein.“

136 Bewohner verbringen auf dem Kammerhof ihren Lebensabend, betreut und gepflegt von etwa 100 Mitarbeitern. „Einige der Kollegen der ersten Stunde sind auch heute noch mit dabei“, freut sich Arenz. „Das gibt es in Unternehmen auch nicht mehr so oft.“ Dabei habe sich die Pflege in den vergangenen Jahren enorm verändert, erklärt Arenz, der das Haus seit 18 Jahren führt: „Die Verweildauer der Bewohner hat sich extrem verkürzt – die Leute nehmen längere häusliche Unterstützung in Anspruch.“

Pflege-Branche kämpft um qualifizierte Mitarbeiter

Und auch, wenn das politisch so gewollt sei: „Für die Menschen ist das nicht immer die beste Lösung“, ist Arenz überzeugt. Darüber hinaus leide auch das Johanniterhaus darunter, „dass der Pflegemarkt extrem ausgeblutet ist“, macht der Leiter deutlich. „Es geht ja nicht nur um Fachkräfte, sondern auch um Qualität: Unser tägliches Brot ist der enge, persönliche Kontakt zu den Bewohnern – das muss den Bewerbern klar sein.“

Apropos: „Früher haben sich die Leute bei uns beworben – heute bewerben wir uns um die Mitarbeiter.“ Dabei sei der Pflegebereich ganz sicher kein Einzelfall: „Das geht vielen Branchen so.“ Dennoch: „Nach einer erfolgreichen Ausbildung wird man eigentlich nie arbeitslos“, sagt Jochen Arenz. „Es ist ein harter, aber auch sehr dankbarer Beruf – der sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten bietet.“

Nach seiner Auffassung habe man es gerade mit einer sehr besonderen Generation zu tun, meint der 53-Jährige: „Krieg, Vertreibung, Wiederaufbau des Landes – ich habe einen riesen Respekt vor der Lebensleistung dieser Menschen.“ Er jedenfalls fühle sich im Johanniterhaus gut aufgehoben, sagt etwa Willi Woest. Gemeinsam mit Ehefrau Gerda lebt der gebürtige Rostocker seit März vergangenen Jahres in der Pflegeeinrichtung. „Irgendwann muss man mal einsehen, dass es Grenzen gibt und man mit Mitte 80 nicht mehr so kann wie mit 40.“

Führungswechsel am 20. März: Auf Arenz folgt Lembke

Am 20. März ist für den Diplom-Sozialarbeiter an der Thünenstraße Schluss. Dann wechselt Arenz auf den Bürgermeister-Stuhl im Doberaner Rathaus. Nachfolgerin wird Korinna Lembke, bislang Sozialdienstleiterin und stellvertretende Pflegedienstleiterin im Krankenhaus Bad Doberan. „Mir war persönlich wichtig, dass die Leiter-Stelle mit einer Person besetzt wird, die unsere Einrichtung und auch das Doberaner Umfeld sehr gut kennt“, macht Arenz deutlich. „Denn das Johanniterhaus ist in der Stadt super integriert – wir sind beispielsweise Partner der Feuerwehr, des Fußballvereins, der Christlichen Münsterschule oder einiger Kitas.“ Zudem stelle die Einrichtung auch Räumlichkeiten für Treffen der „Angehörigen Selbsthilfegruppe Demenz“ sowie für das „Café Endlichkeit“ zur Verfügung.

Für ihn persönlich seien die Mitarbeiter und Bewohner des Johanniterhauses zu seiner Familie geworden, erklärt Jochen Arenz: „Deshalb gehe ich auch mit einem sehr weinenden Auge.“

Lennart Plottke