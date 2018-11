Bad Doberan

Räumliches Denken, der Umgang mit Sprache oder die Kommunikation untereinander können Kinder mit Defiziten jetzt noch besser spielerisch lernen – dank der OZ-Leser. Mit dem Spendengeld der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ 2017 konnte Lernmaterial gekauft werden, das die Frühförderinnen Doreen Brekenfelder und Sylvia Falkenthal jetzt bei ihrer Arbeit unterstützt und den Kindern hilft. Die Frauen arbeiten in der Frühförderstelle des Vereins „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung des Kreises Bad Doberan“, der auch eine Wohnstätte in Kirch Mulsow betreibt. 21825,75 Euro waren im vergangenen Jahr mit der Weihnachtsaktion für die Bewohner der Wohnstätte und die Frühförderstelle zusammengekommen.

Etwa 40 Kinder betreuen Doreen Brekenfelder und Sylvia Falkenthal derzeit. Sie unterstützen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen in der Motorik, der Kognition, der Sprache, der Wahrnehmung oder im Sozialverhalten. Sie fördern zudem geistig, seelisch oder körperlich behinderte Jungen und Mädchen, sind dafür mobil zwischen Kühlungsborn und Papendorf unterwegs. Durch ein Teil des Spendengeldes konnten umfangreiche Förderutensilien für die Frühförderstelle angeschafft werden. Gebraucht wurde unter anderem Material zur Förderung der elementaren mathematischen Fähigkeiten, zur Sprach- und Sinnesförderung und zur Schulung von Konzentration und Kognition.

Koordination und Wahrnehmung werden geübt

Auf 15 neue Lernspiele können die staatlich anerkannten Erzieherinnen, die Qualifikationen in der Heilpädagogik, Frühförderung und psychologischen Beratung haben, jetzt zurückgreifen. „Damit sind wir richtig gut ausgestattet“, sagt Sylvia Falkenthal erfreut. Mit dem Material würden die Kinder lernen, visuell wahrzunehmen und logische Verbindungen herzustellen. „Es beinhaltet verschiedene Koordinationsaufgaben. Die Kinder erwerben spielerisch Wissen in den Bereichen Raum, Ordnen, Mengen und Handeln“, erläutert Doreen Brekenfelder.

Die Kommunikation untereinander, die Aneignung vieler Sprach- und Rechenbegriffe und der spontane kreative Umgang mit der Sprache ständen beispielsweise bei den „Rolf-Lernsystemen“ im Vordergrund. Mit dem Zuordnungsspiel „Matrix Mix“ könnten die Kinder ihre genaue Beobachtungsgabe sowie das Erkennen und Benennen von Objektmengen in verschiedenen räumlichen Anordnungen schulen. Aufgaben zum räumlichen Denken, Bildergeschichten und Suchbilder beinhalte das umfangreiche „Flocards-Set“. Für die Kleinsten gäbe es schon ein „Bambino-Lük-Kasten“ mit Kontrollgerät und verschiedenen Übungsheften. „Unsere Förderkinder genießen es, mit den wundervollen und ansprechenden Materialien umzugehen und zu lernen“, sagt Sylvia Falkenthal. „Gemeinsam mit ihnen bedanken wir uns bei den Lesern und Spendern der OZ-Weihnachtsaktion 2017.“

Dank der Spenden konnten auch die Männer und Frauen, die in der Wohnstätte in Kirch Mulsow leben, schon viele Glücksmomente erleben. Die Bewohner haben eine Behinderung, sind auf Betreuung angewiesen und müssen alles, was sie in ihrer Freizeit machen, von ihrem kleinen Taschengeld bezahlen. Sie arbeiten in den Behindertenwerkstätten in Kröpelin oder in Wismar und sparen eisern. Mit den Spendengeldern können Urlaube, Ausflüge und Veranstaltungen organisiert werden, die auch den Zusammenhalt der Gruppe stärken. So sind neun Männer und Frauen dieses Jahr in die Lüneburger Heide gefahren. 2019 sind dann die anderen Bewohner dran.

Anja Levien