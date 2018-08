Kühlungsborn

Der Innenausbau der neuen Mehrzweckhalle gegenüber von der Sportanlage in Kühlungsborn West (Landkreis Rostock) läuft auf Hochtouren. Der Bauherr und Investor – die Stadt Ostseebad Kühlungsborn – rechnet mit der Fertigstellung des großen Vorhabens bis Oktober. Jetzt wird ein Betreiber für die Halle und die Minigolf-Anlage im Außengelände gesucht. Die Golf-Bahnen sollen im kommenden Frühjahr bespielbar sein.

Auf ihrer Internet-Seite www.stadt-kuehlungsborn.de hat die Stadt am 3. August die Betreibung der Halle ausgeschrieben. Interessenten haben jetzt noch bis zum 7. September Zeit, ein Konzept für die Betreibung der neuen Sport- und Freizeiteinrichtung einzureichen, in dem sie sich auch zur Höhe der Pacht äußern sollen, die sie bereit sind, an die Stadt Kühlungsborn zu zahlen.

Denn die Zeit drängt. Die kommende Eislauf-Saison von November bis Februar soll schon auf der neuen Kunsteis-Fläche in der Halle stattfinden. Und damit das bisherige Zelt-Provisorium im Konzertgarten West beenden.

„Der Betrieb der Eisbahn von November bis Februar ist für den künftigen Betreiber vorgeschrieben. Bei der Gestaltung der Indoor-Freizeitangebote für die übrige Zeit des Jahres kann er seiner Kreativität freien Lauf lassen“, sagt Herbert Hanl vom Kühlungsborner Bauamt, der die Ausschreibung vorbereitet hat.

Werner Lutz