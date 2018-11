Kühlungsborn

Zwischen den Molli-Gleisen und der Umgehungsstraße Grüner Weg ist schrittweise ein neuer Stadtteil entstanden – und er wird noch weiter wachsen. Rund 800 bis 1000 Leute leben dort inzwischen. Das Problem für die Bewohner – vor allem für die älteren aus dem großen Pflegeheim und dem Betreuten Wohnen: Sie haben zwar Penny-Markt, Fleischer, Bäcker und Getränke-Markt fast vor der Haustür. Zu Fuß kommt man dort allerdings schwer hin. Den ganz kurzen Weg versperren die Molli-Gleise. Auf dem weiteren Weg entlang der Molli-Gleise – vorbei an der Bowling-Bahn Richtung Straße zur Asbeck – müssen Fußgänger zweimal die oft viel befahrene Asbeck-Straße Richtung Neue Reihe queren. Weil es auf der östlichen Seite – entlang des Feuerwehrgeländes – keinen Fußweg gibt. „Schlecht und gefährlich für die vielen alten Menschen, die dort mit dem Rollator unterwegs sind und für die kleineren Kinder auf ihrem Schulweg“, betont Stadtvertreter Uwe Wiek (Grüne). Und unbefriedigend auch für die vielen Radfahrer.

Martina Stahlberg (Anliegerin): „Die Straße mit einem sicheren Gehwegbereich auszubauen – das ist wirklich überfällig.“ Quelle: Lutz Werner

„Bügelfee“ Martina Stahlberg kann das nur bestätigen. Sie hat ihre Bügelstube am Rand der ziemlich provisorischen Straße entlang der Molli-Schienen – zwischen Bowling-Bahn und Gerüstbau-Firma. Braucht nur aus dem Fenster zu schauen, um zu sehen, was auf der Straße los ist, kommt manchmal auch mit den älteren Leuten ins Gespräch. „Da sind – vor allem morgens und dann ab Mittag – wirklich sehr viele Ältere, auch mit Rollator, und Schulkinder unterwegs. Und auf der Straße, bei der es keinen Fußgängerweg gibt, fahren viele Autos – auch Laster – nach hinten zur Kfz-Werkstatt und zur Bowling-Bahn. Die Straße mit einem sicheren Gehwegbereich auszubauen – das ist wirklich überfällig“, sagt sie.

Peggy Westphal (Bauamtsleiterin): „Wir können das Vorhaben nur gemeinsam mit der Bäderbahn Molli umsetzen.“ Quelle: Lutz Werner

Das wird auch geschehen, so Bauamtsleiterin Peggy Westphal. Allerdings erst 2020/21. „Weil dann auch der Bahnübergang – wegen des neu zu schaffenden Gehweges an der östlichen Seite der Straße zur Asbeck – komplett umgebaut werden muss, können wir das Projekt nur gemeinsam mit der Bäderbahn Molli umsetzen. Von dort heißt es aber: ,Nicht vor 2020’“, erklärt die Bauamtsleiterin. Und untätig sei die Stadt in dieser Sache nicht. Von der Molli-Gesellschaft wurde ein zur Umsetzung des Vorhabens notwendiges Grundstück erworben, es gab Vermessungsarbeiten.

Molli-Chef Michael Mißlitz sagt dazu: „Wir sind bereit, bei dem Projekt mitzuwirken. Der Umbau eines Bahnüberganges erfordert aber einen längeren Planungsvorlauf und Fördermittel – ohne die wir nicht bauen können – bekommen wir erst ab 2020.“ In diesem Jahr hätten ohnehin umfangreiche Wartungsarbeiten an dem Bahnübergang auf der Tagesordnung gestanden.

„Das habe ich alles schon oft gehört. Überzeugt bin ich davon nicht. Wir reden jetzt seit 2010 über das Problem“, sagt Uwe Wiek sichtlich verärgert über den Stand der Dinge. „Wenn die Bahn wirklich erst ab 2020 bauen kann, sollte wenigstens die Stadt schon mal ihren Teil anpacken und damit ein Zeichen setzen. Das würde auch den Druck auf die Molli-Gesellschaft verstärken und es für sie unmöglich machen zu sagen: ,Tut uns leid, wir müssen noch mal verschieben’“, argumentiert Uwe Wiek.

Die Bauamtsleiterin geht da teilweise mit. Ohne neu ausgebauten Bahnübergang mit Fußweg an der östlichen Seite der Straße zur Asbeck mache der vorzeitige Bau eines Fußweges vom Bahnübergang bis zur Neuen Reihe keinen Sinn, erklärt sie. Das Problem der zweimaligen Straßenquerung sei dadurch nicht gelöst. Der Neubau der jetzt provisorischen Straße vom Bowlingzentrum bis zur Einmündung Straße zur Asbeck entlang der Molli-Schienen sei allerdings von den Umbauarbeiten am Bahnübergang nicht tangiert. „Dieses Teilstück werden wir aller Voraussicht nach vor 2020 anfassen“, so Peggy Westphal. Gedacht sei an eine so genannte Mischverkehrsfläche für Fahrzeuge und Fußgänger – allerdings mit einem markierten Bereich, der nur Fußgängern vorbehalten sein wird.

Lutz Werner