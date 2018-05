Bad Doberan

Autofahrer in und um Bad Doberan müssen sich ab Freitag auf neue Wege einstellen – dann nämlich startet die Sanierung der Ortsumgehung. „In einem ersten Abschnitt ab Einmündung historische Dammchaussee bis zum Kreisel Nienhäger Chaussee wird die etwa fünf Zentimeter dicke Deckschicht der Randstraße abgefräst“, erklärt Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung. „Bereits am kommenden Dienstag soll hier der neue Asphalt aufgebracht werden, am Freitag ist der erste Abschnitt fertig – das geht ruckzuck.“

Muss es auch – „denn wir haben uns an die Ferienregelung zu halten“, erklärte Bauamtsmitarbeiterin Ute Busse. „Demnach darf es auf der Landesstraße 12 und der Bundesstraße 105 zwischen 1. Juli und 31. August keine planmäßigen Sperrungen geben.“ Deshalb sollen die Bauarbeiten an der kompletten Randstraße spätestens am 1. Juli abgeschlossen sein.

Plottke Lennart