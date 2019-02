Satow

In Satow haben rund um die Brücke am Jägerberg erste Arbeiten begonnen. „Hier müssen zunächst Wasser-, Abwasser-, Strom- und Telefonleitungen verlegt werden“, erklärt Thomas Freitag, Mitarbeiter im Straßenbauamt Stralsund. „Denn ab dem Frühjahr entsteht an gleicher Stelle ein Ersatzneubau – das ist aufgrund des Zustands der bestehenden Brücke erforderlich.“

Eigentlich sollten die Baumaßnahmen bereits Ende 2018 beginnen. „Aus verschiedenen Gründen können wir aber erst Ende Februar, Anfang März starten“, so Freitag. „Es gab bereits einen Vorort-Termin – jetzt erstellt die Baufirma einen genauen Terminplan.“ Ziel sei es, den laufenden Verkehr während der Bauzeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, betont Freitag: „Wir werden überwiegend mit einer halbseitigen Straßensperrung und Ampelschaltungen arbeiten – aber hin und wieder kommen wir auch nicht um eine Vollsperrung herum.“ Dann wird der Verkehr großräumig umgeleitet.

Erste Vollsperrung über Ostern

Eine erste komplette, etwa einwöchige Sperrung der Straße über dem Mühlenbach werde es in den Osterferien ab dem 15. April geben, kündigt Satows Bürgermeister Matthias Drese ( SPD) an: „Die Baufirma hat strickte Anweisung, diesen Zeitraum auch einzuhalten – vor allem auch mit Blick auf den Schulbus-Verkehr.“ Eine alternative Streckenführung sei hier nicht möglich, macht Drese deutlich: „Der Zugang zu den Häusern am Jägerberg ist jederzeit gewährleistet.“

Immerhin: Ursprünglich hatte das Straßenbauamt für die gesamte Bauzeit eine Vollsperrung der Landesstraße 10 favorisiert. „Das ist aber vom Tisch“, freut sich der Bürgermeister. „Auch, weil sich viele Satower für eine halbseitige Sperrung stark gemacht haben.“ Denn mit einer Vollsperrung der Landesstraße wäre der Schülerverkehr zwischen Püschow und Satow beeinträchtigt, der Busverkehr generell von Satow abgeschnitten sowie die Tankstelle komplett tot gewesen – ein enormer Einschnitt für Einwohner und Gewerbetreibende.

Anwohner ziehen an einem Strang

Bereits im Frühjahr 2017 hatten sich unter anderem der Unternehmerverein, weitere Geschäftsleute, öffentliche Einrichtungen und Einwohner für diese Variante eingesetzt. „So viele Schreiben zu einem Thema sind im Amt wohl noch nie eingegangen“, sagt Drese. „Es lohnt sich aber, an einem Strang zu ziehen.“ Schon der Neubau der Brücke über die Tessenitz zwischen Heiligenhagen und Satow von September 2016 bis Juni 2017 wurde unter Vollsperrung der Landesstraße realisiert. Neun Monate mussten Autofahrer eine Umleitung nehmen, was bei den Geschäften in Satow für erhebliche Umsatzeinbußen gesorgt hatte.

„Diese Argumente haben letztlich gezogen“, sagt Drese. Auch, wenn die Bauzeit jetzt von einem dreiviertel auf rund anderthalb Jahre anwächst und die Baukosten von einem hohen sechsstelligen auf einen siebenstelligen Betrag steigen. „Wir wollen den Brücken-Ersatzneubau am Jägerberg spätestens im Sommer 2020 abgeschlossen haben“, sagt Thomas Freitag. „Immer mit der Maßgabe, dass die Witterungsverhältnisse vor allem in den Wintermonaten nicht für Verzögerungen sorgen.“

In den Sommerferien kommenden Jahres werde es noch einmal eine Vollsperrung geben, erklärt Freitag: „Dann bekommt die gesamte Brücke eine Asphaltdecke – auch diese Sperrung wird aber nicht länger als 14 Tage andauern.“

Lennart Plottke