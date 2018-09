Kühlungsborn

Gegen 19 Uhr zündete „Feuermeister“ Ralf Ross den sorgfältig aufgeschichteten Holzstoß vorgestern Abend am Strand vor dem Zugang 10 an. Der Wind wehte kräftig. Minuten später loderte das Feuer mit heller Flamme. Oben, auf der Promenade, spielten die Hafen-Lotsen seit einer halben Stunde Schlager, Rock- und Pop-Klassiker, unterhielten die Leute auch mal mit kleinen Storys zum Schmunzeln. Jetzt zog es viele Leute, die vorher auf der Promenaden-Mauer saßen, zum Strand, zum Feuer. Dort bildete sich bald eine dichte Menschentraube.

Zur Galerie 19 Strand-Feuer loderten seit Ostern vor dem Beachhouse. Am 18. September steigt die letzte Party am Strand vor dem Zugang 10 - für dieses Jahr.

Auf Oster-Feuer im Schnee folgte der Super-Sommer

19 solcher Feuer mit Live-Musik, Getränken und Deftigem vom Grill gab es wieder in der zurückliegenden Saison. Das Finale wird am kommenden Dienstag sein – wenn das Wetter noch einmal mitspielt. „Das Osterfeuer im dichten Schneetreiben wird wohl keiner, der dabei war, so schnell vergessen. Dann folgte aber dieser Super-Sommer, der uns seit dem 15. Mai – als wir mit den wöchentlichen Events begannen – geradezu traumhafte Abende am Strand gebracht hat“, sagt Gastronom Hardy Erdmann vom „Beachhouse“ an der Promenade. Er veranstaltet die Strandfeuer seit drei Jahren gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dirk Hoffmann und einem weiteren Gewerbetreibenden an der Promenade. Die Tradition der Strandfeuer reicht mehr als zwei Jahrzehnte zurück.

Bis zu 700 Leute versammelten sich am Feuer

An den schönen Sommerabenden seien durchschnittlich „so um die 500 Leute, manchmal auch 700 gekommen“, schätzt Erdmann. Aber das sei bei dem ständigen Kommen und Gehen natürlich kaum genau zu sagen. Vorgestern Abend, bei dem windigen und auch etwas nassen Wetter, waren es vielleicht noch einmal um die 200 Besucher am Strand.„Wir sind mit der Resonanz wieder sehr zufrieden. Das zeigt uns auch einmal mehr, dass es unsere Gäste, aber auch die Kühlungsborner, mögen, wenn am Strand, ganz dicht am Meer, etwas passiert“, sagt Erdmann. Der sprichwörtliche Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Strandkonzeption für die Zukunft, an der jetzt gearbeitet wird.

Strand soll keine Party-Zone werden - aber mit modernen Angeboten daherkommen

Der junge Gastronom, Anfang 30, gehört zu denen, die am Strand mehr wollen, als nur Strandkörbe, Strandmuscheln und Badetücher. „Um nicht falsch verstanden zu werden: Wir möchten den Strand nicht zur Party-Zone machen. Strandkörbe, entspannt im Sand liegen, Sport, baden – deshalb kommen unsere Gäste natürlich in erster Linie. Aber es gibt auch viele – vor allem jüngere – Leute, die uns auch immer wieder fragen, warum wir nicht auch ein oder zwei schicke Strand-Lounges haben. Oder warum Kühlungsborn keine Hochzeits-Arrangements am Strand anbietet“, so Erdmann. Dies gebe die Strandsatzung bisher allerdings nicht her. „Mit solchen großen Musik-Events am Strand, wie der Beach-Arena mit hochkarätigen Konzerten – wie mit Johannes Oerding – und Sea & Sand sind wir allerdings auf dem richtigen Weg“, fügt er hinzu.

Oerding-Konzert machte sogar in Berlin Schlagzeilen

Das sehen auch jüngere Gäste so, mit denen die OZ am Lagerfeuer sprach. „Am Strand will ich vor allem relaxen und keinen Ballermann haben. Ein, zwei komfortable Strand-Lounges könnte ich mir aber schon vorstellen“, sagte beispielsweise Alexander Münch (33) aus Braunschweig. „Einen Teil der Hochzeits-Party am Strand machen – das ist schon romantisch. Ich glaube, dafür würden sich viele Paare interessieren“, findet seine Freundin Jennifer Brandstädter (30). „Von eurem Oerding-Konzert am Strand im Sommer habe ich sogar in einer Berliner Tageszeitung gelesen. Schade, dass ich da nicht in Kühlungsborn war. So etwas finde ich super“, sagt Antje Laftzidis (38). Sie war zusammen mit Vater Jannis (62) und Tochter Sophia (4) am Feuer. „Kühlungsborn hat so viele tolle Angebote. Auch dieses Feuer gehört dazu. Deshalb kommen wir immer wieder“, so die Berlinerin. Ihr Vater lobte vor allem die Sauberkeit im Ostseebad.

