Kühlungsborn

Seit Montagvormittag ist in Kühlungsborn Ost die Umgehungsstraße am Pfarrweg voll gesperrt. Notwendig wurde die Sperrung, weil eine Rohrleitung in die Straße verlegt wird, durch die künftig überschüssiges Wasser aus dem Pfarrweg in den nächsten Vorfluter am Achterstieg II fließen soll.

Bereits seit Anfang Juli arbeitet die Papendorfer Tiefbaufirma TEK an der Neuverlegung des Brunnengrabens hinter dem Lärmschutzwall. „Dort hat sich in den vergangenen Jahren nach starken Regenfällen immer wieder eine Menge Wasser angesammelt, das nicht abfließen konnte, so dass auch Grundstücke der Anwohner betroffen waren“, erklärt Marco Schreiber, der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Hellbach – Conventer Niederung“ mit Sitz in Kröpelin. Der Verband ist der Vorhabensträger des Projektes. „Das machen wir im Auftrag der Stadt Kühlungsborn“, berichtet Schreiber. Rund 450 000 Euro kostet diese Baumaßnahme. „Davon werden etwa zwei Drittel gefördert, u.a. auch von der Europäischen Union, ein Drittel übernimmt die Stadt Kühlungsborn als Eigenanteil“, erläutert der Geschäftsführer.

Neue 540 Meter lange Vorfluterleitung

Für Bauleiter René Fritsche und sein Team von der Tiefbaufirma TEK ist die Umsetzung des Vorhabens ein „interessanter Auftrag“. Bereits in der ersten Juliwoche haben sie die Arbeiten gestartet. „Wir wollten so früh wie möglich anfangen, aber in der Saison ist das nicht so einfach, die Sperrung der Straße wurde erst für jetzt genehmigt“, berichtet Fritsche. Doch zu tun gab es schon genug. So wurde ein Teil der alten 500 Meter langen Beton-Vorfluterleitung aus DDR-Zeiten aufgenommen. Ein Teil des alten Wasserstranges wird aber liegen bleiben, da er in Privatgrundstücken liegt. „Die alte Leitung wird aber verdämmt, damit da kein Wasser mehr durchläuft“, erläutert der Bauleiter. Die neue 540 Meter lange Vorfluterleitung, die gerade von den TEK-Mitarbeitern entlang des Lärmschutzwalls auf einer Tiefe von dreieinhalb Metern in die Erde verlegt wird, hat einen Querschnitt von 300 Millimeter und besteht aus PE-Kunststoff. Auf gesamter Länge werden außerdem 18 Schächte verlegt, um bei Störungen an die Leitung zu kommen.

Sperrung maximal zwei Wochen

Fertiggestellt ist am Ende des Pfarrweges hinter dem Wendeplatz bereits das sogenannte Retentionsbecken, ein Graben mit einer breit auslaufenden Fläche, in der sich nach starken Regenfällen das Wasser sammeln kann.Da aber auch dieses Auffangbecken irgendwann nicht ausreichen würde, wird eine Verbindung vom neuen Brunnengraben in das Vorflutersystem am Achterstieg II hergestellt, von wo aus das Wasser bis in die Ostsee geleitet wird.„Ohne die Straße zu sperren, wäre das nicht gegangen, aber wir haben mit zwei Wochen für die Querung schon sehr großzügig kalkuliert. Wenn nichts dazwischen kommt und wir eher fertig werden, dann wird natürlich die Sperrung auch eher aufgehoben“, stellt René Fritsche in Aussicht.

Wann immer es notwendig ist, nimmt der Bauleiter Kontakt mit den Anwohnern auf. So sollte an einer Stelle eine große Eiche der neuen Rohrleitung weichen. Doch dagegen sprachen sich die Anwohner aus. So erhielt der Rohrstrang einen kleinen Umweg. Dass die Bürger wie in diesem Fall mitreden, sei völlig richtig, findet Fritsche. Dafür erhalten die Tiefbauer auch viel Unterstützung von den Grundstückseigentümern. Insgesamt, so schätzt der Bauleiter ein, liege man sehr gut im Zeitplan. „Laut Vertrag müssen wir im November fertig sein, ich hoffe, dass wir das schon vorher schaffen“, betont René Fritsche.

Rolf Barkhorn