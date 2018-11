Kröpelin

Ausbau der Bahnhofstraße, Hochwasserschutz in der Bützower Straße oder die Fassadensanierung der Grundschule „Am Mühlenberg“ – die Stadt Kröpelin hat mehrere Vorhaben festgeschrieben, die sie 2019 und in den kommenden Jahren angehen möchte. „Wir müssen Prioritäten setzen. Es kommen viele Maßnahmen auf uns zu, die wir nicht alle 2019 schaffen“, kündigte Bauamtsleiter Rüdiger Kropp im vergangenen Bauausschuss an. „Für einige müssen wir Fördermittel beantragen, weil sie sonst nicht zu bezahlen sind.“

Das größte Vorhaben für die Stadt ist derzeit der Ausbau der Bahnhofstraße für geschätzte 1,2 Millionen Euro. Diese soll für den Durchgangsverkehr geöffnet werden und Bushaltestellen erhalten, um Bus und Bahn besser zu vernetzen. Dafür soll das Eckhaus Wismarsche Straße/Bahnhofstraße abgerissen werden. Dadurch ist keine Ampelanlage an der Kreuzung notwendig. Ende Oktober wurden die Pläne interessierten Bürgern öffentlich vorgestellt, Hinweise und Anregungen notiert. Die Straße ist seit Ende der 1990er Jahre für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Sanierung der Straße des Friedens sei schon lange im Verzug, so Kropp. Sie hat 2019 ebenfalls Priorität. Der Zweckverband Kühlung möchte hier Regenwasser-, Schmutzwasser sowie Trinkwasserleitung erneuern. Die Stadt saniert Straße, Gehweg und Beleuchtung. Weitere Straßenprojekte auf der Vorhabenliste der Stadt sind die Erneuerung des Gehwegs in der Schulstraße, der Gehweg in der Wismarschen Straße, der Straßenausbau von Kröpelin nach Steffenshagen sowie nach Brusow.

Schulfassade soll saniert werden

160 000 Euro wird etwa die Sanierung der Fassade und des Sockels der Grundschule und der Sporthalle kosten, kündigte Rüdiger Kropp an. Hier müssten Fensterbänke ausgetauscht und Holzteile ausgebessert werden. Je nachdem, ob die Finanzen ausreichen, soll die Maßnahme im nächsten Jahr angegangen werden. Bauarbeiten an der Fassade parallel zur Schulhofsanierung in diesem Jahr seien nicht möglich gewesen.

Ein Projekt für die Zukunft: Das Feuerwehrgebäude in Altenhagen soll auf Gasheizung umgerüstet werden. Derzeit gäbe es hier eine Nachtspeicherstromheizung. Mit der Umrüstung würden auch weniger Stromkosten entstehen, so Kropp. Zudem soll die Feuerwehr hier neue Umkleiden erhalten.

Behindertengerechte Toilette im Rathaus

Im Rathaus müssen im Erdgeschoss die Sanitäranlagen saniert und behindertengerecht ausgebaut werden. Die Stadt rechnet hier mit 40 000 Euro Kosten. Zudem müsse der Hintereingang zum Rathaus dann mit einem Schalter ausgerüstet werden, damit Rollstuhlfahrer ins Gebäude kommen.

Der Hochwasserschutz für die Bützower Straße konnte in diesem Jahr noch nicht wie geplant realisiert werden, steht aber weiterhin auf der Prioritätenliste der Stadt, jetzt für 2019. Bei Starkregen tritt der Stadtbach hinter der Eisenbahnbrücke an der Bützower Straße immer wieder über sein Ufer. Der Durchlass unter der Landesstraße 11 ist zu eng, soll erneuert und erweitert werden.

Weiterhin ist der Bau einer Zisterne für Einhusen geplant, auf dem neu sanierten Schulhof sollen noch Sitzbänke aufgestellt werden. Die Stadt möchte zudem ermitteln, wie teuer der Abriss des Heizhauses neben dem Schulhof sein würde. „Wir möchten das Heizhaus abbrechen und den Platz gestalten“, so Bauamtsleiter Rüdiger Kropp.

Anja Levien