Diedrichshagen

66 Jahre ist es her, dass Erich Porm seine ersten Brieftauben in den Himmel steigen ließ. Seitdem hat ihn das Hobby nicht mehr losgelassen. Noch immer packt ihn ab Frühjahr der sportliche Ehrgeiz, wenn der Deutsche Brieftaubenzüchter Verband die Tauben und ihre Züchter zu Wettkämpfen ruft. „Ich bin ja nicht mehr so fit wie früher, doch noch möchte ich nicht mit diesem Sport aufhören“, sagt Porm. Deshalb bereitet er demnächst seine Tauben auf ihre große Bewährung vor.

Geflogen wird von Mai bis August. Bis zu zwölf Mal steigen die eleganten Vögel zu Wettbewerben auf. Den Höhepunkt der Saison bildet Ende Juli der gut 650 Kilometer Flug von Warschauer in Richtung heimischer Schlag. „Schon seit DDR-Zeiten fliegen wir diese Ostroute“, erklärt der Züchter. Doch bis seine Schützlinge zu diesem harten Wettkampf starten können, müssen sie so manche Flugstunde absolvieren.

Trainiert werden die Vögel des Vorjahres. „Begonnen wird mit kleinen Flügen ab fünf Kilometer und die Entfernung dann langsam gesteigert. Die Tiere müssen sich ja erst an diese Anstrengung gewöhnen“, erklärt Erich Porm. Deshalb achtet der erfahrene Züchter darauf, dass er solche Tauben paart, die dafür garantieren, dass ihr Nachwuchs den Strapazen eines stundenlangen Nonstopfluges gewachsen ist. „Eine Brieftaube, die über gute Erbanlagen verfügt und gut trainiert ist, zeichnet aus, dass sie im Heimatschlag ankommt, ohne große Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Die Tauben sind Leistungssportler“, lässt Porm wissen. Dementsprechend füttert er seine Schützlinge mit speziellem Futter, zu dem Mais, Sonnenblumenkerne und Hirse gehören. Schließlich setzt Schnelligkeit viel Kraft voraus. Und um die schnellste Flugzeit geht es im Wettbewerb.

Wettkampf mit anderen Züchtern

Die wird heute unter Einsatz elektronischer Erfassungssysteme von Schlagantennen und Chip-Ringen gemessen. „Zu DDR-Zeiten ging das noch per Stechuhr“, denkt der Senior zurück. Aufgeregt flatternd und gurrend, machen die 36 Tauben in seinem Schlag den Eindruck, als könnten sie den Tag kaum erwarten, da sie wieder in den Himmel steigen können. Auch ihr Besitzer freut sich darauf, sich in gut vier Monaten erneut mit anderen Züchtern zu messen.

Dafür, dass er in der Vergangenheit durchaus erfolgreich war, sprechen etliche Trophäen, die im Flur des Pormschen Hauses ihren Platz gefunden haben. Gern zeigt ihr Eigentümer sie seinen Gästen. Auch auf die pfeilschnellen Flieger lässt Erich Porm hin und wieder einen Blick werfen. Und er ist dann stolz, wenn die schönen, gepflegten Tiere bewundert werden. Leider, so sagt er etwas betrübt, wird am Ende der Saison gut die Hälfte der Tauben nicht mehr in den Schlag zurückkommen. „Die holt sich leider der Habicht!“

Werner Geske