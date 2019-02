Bad Doberan

Dem Bau eines Rewe-Marktes an der Nienhäger Chaussee in Bad Doberan steht zumindest aus planungsrechtlicher Sicht nichts mehr im Weg. „Es gab jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Schwerin einen Vergleich zwischen dem Investor und dem Landkreis Rostock“, sagt Norbert Sass, Leiter im Amt für Stadtentwicklung. „Demnach ist auf dem Grundstück ein Markt mit einer Größe von 1700 Quadratmetern zulässig – das hatte der Landkreis anders gesehen und das Vorhaben zunächst abgelehnt.“

Denn laut Bebauungsplan handelt es sich hier um ein Mischgebiet – per Definition dienen diese Gebiete „dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören“. Aktuell sind aber bereits rund 70 Prozent des Mischgebietes durch eine Einzelhandelsnutzung belegt – was aus Sicht des Landkreises den Bau eines weiteren großen Marktes ausschließt.

„Der Vergleich sagt jetzt etwas anderes“, erklärt Sass. „Demnach ist die Ausweisung eines Mischgebietes im konkreten Fall nicht in Frage gestellt, wenn neben der geplanten Markt-Bebauung der restliche Bereich ausschließlich mit Wohnungen ausgewiesen ist.“ Es sei nicht mehr entscheidend, wie groß der Markt werde, so Sass: „Selbst moderne Discounter haben mittlerweile eine Größe von 1200 Quadratmetern.“

Allerdings müssten noch die ordnungsrechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben geprüft werden, stellt Sass klar: „Denn Fragen wie Lärm, Naturschutz und Verkehr wurden hier bislang ausgeklammert.“ Es werde jetzt einen Bauantrag geben, mit dem sich die Stadt auseinandersetzen müsse, sagt der Bauamts-Chef.

Die Newtown Projektentwicklungsgesellschaft um Geschäftsführer Heiko Anker möchte an der Nienhäger Chaussee auf insgesamt 1700 Quadratmetern einen sogenannten „Vollsortimenter“ bauen. Anker hatte argumentiert, dass am Mühlenfließ zwischen dem geplanten Standort und dem nördlich gelegenen Penny bereits Baurecht für einen Markt mit Waren aller Art über 700 Quadratmeter bestehe.

Auf dieses Baurecht wolle man im Zuge des Rewe-Neubaus verzichten – und im Gegenzug diese 700 Quadratmeter auf die aktuell vorhandenen 1100 Quadratmeter (Getränkemarkt, Laden für Angelzubehör und Küchengeschäft) draufschlagen. Die bereits genehmigte Gesamtverkaufsfläche erhöhe sich demnach nicht, erklärte der potenzielle Investor.

Lennart Plottke